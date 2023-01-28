Слова героини актуальны как никогда.
Они помогут сделать вашу жизнь лучше.
В этой стране нет многих привычных вещей.
Преступник разгуливал на свободе около 20 лет.
Им даже приходится идти на жертвы.
Ею грешит каждый второй соотечественник.
Для нас — мусор, а для них настоящее чудо-средство.
Проблема тут точно не в женщине.
Для такой особенности есть веская причина.
Незаменимый продукт на европейской кухне.
Почти у каждого есть такой «грешок».
У жительниц Страны восходящего солнца есть два секрета.
Так делают до сих пор.
Им никак не объяснить.
Даже название вызывает у них неприятие.
Есть однозначный ответ.
Не устоят даже въевшиеся загрязнения.
Русские дамы на такое бы никогда не пошли.
Паша Коноплев не дожил и до тридцати.
На такой завтрак у нас решится не каждый.