Волонтёрам удалось найти живыми 320 человек.
История этого великого исследователя — пример того, как личный подвиг и страсть к знаниям могут изменить мир.
Жительница Северной столицы рассказала о том, сколько накопила и сколько нужно потратить на похороны.
Актриса любит Петербург и не пропускает проекты, которые снимают в городе на Неве.
Ханде Эрчел — пример того, как благодаря дисциплине и заботе о себе можно превратиться в настоящую звезду с идеальной фигурой.
Сам миллиардер говорил, что не только деньги сыграли важную роль в его долголетии.
Власти хотят развивать город за счет демографической поддержки и привлечения новых горожан, чтобы Петербург оставался одним из главных центров России.
Выборы в Ленинградской области состоялись и жители определили в каком направлении будет идти регион дальше.
Дмитрий Лагачев был доцентом в СПбГУП на кафедре режиссуры и актерского искусства, а также сыграл роль в «Тайнах следствия».
Петербуржцы увидели в инициативе проблему, которая отразится на предпринимателях.
Леса Ленинградской области — красивые, но порой коварные. Быстро заблудиться здесь можно даже в хорошую погоду.
Для людей без жилья это возможность посещать медицинские учреждения, социальные службы, устраиваться на работу или просто оперативно добираться до нужных мест.
О чем молчат петербуржцы?
Петербуржцев покорила дворник на Невском проспекте, которая не жаловалась на жизнь, а рассказывала о своих мечтах.
Жизнь Михаила Спиридонова была полна испытаний и научных открытий.
Женщины выдвинули свои критерии, а ИИ высказал свое мнение.
В соцсети разгорелся спор о том, определяют ли люди статус культурной столицы.
Коренной житель Петербурга не только говорит по-особенному, но и выделяется характером и внешним видом.
Мнение лингвиста о проблемах произношения, ударения и сохранения этой буквы в русском языке.
Бытует мнение, что жители Северной столицы имеют слишком завышенное самомнение. В этом вопросе разбираемся вместе с экспертом.