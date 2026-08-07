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«Лучше бороться не за количество, а за качество»: зачем в Петербурге собираются увеличивать население «Лучше бороться не за количество, а за качество»: зачем в Петербурге собираются увеличивать население
Власти хотят развивать город за счет демографической поддержки и привлечения новых горожан, чтобы Петербург оставался одним из главных центров России.
18 сен 2025 10:01
Полезное Санкт-Петербург Люди
Метро для бездомных в Петербурге теперь бесплатно: что нужно сделать, чтобы получить проездной Метро для бездомных в Петербурге теперь бесплатно: что нужно сделать, чтобы получить проездной
Для людей без жилья это возможность посещать медицинские учреждения, социальные службы, устраиваться на работу или просто оперативно добираться до нужных мест.
05 сен 2025 16:03
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