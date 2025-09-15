84% против 6%: жители Ленобласти снова выбрали Дрозденко

Александр Дрозденко, действующий губернатор Ленинградской области, снова одержал победу на выборах главы региона. По итогам подсчета всех голосов он набрал 84,21%.
Кто еще участвовал в выборах
Второе место занял Андрей Лебедев из ЛДПР с 6,69% голосов. Третьим стал Игорь Новиков, который представлял партию «Справедливая Россия» — ему отдали свои голоса 3,02% избирателей.
Получается, что кандидат от партии «Единая Россия» в третий раз подряд выиграл выборы главы региона.
Немного о самом губернаторе
Свою политическую карьеру он Александр Юрьевич начал еще в 90-х. Пост губернатора Ленинградской области с 28 мая 2012 года, пишет ura.news.