Общество / 84% против 6%: жители Ленобласти снова выбрали Дрозденко
84% против 6%: жители Ленобласти снова выбрали Дрозденко

Опубликовано: 15 сентября 2025 17:26
Дрозденко
84% против 6%: жители Ленобласти снова выбрали Дрозденко
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Выборы в Ленинградской области состоялись и жители определили в каком направлении будет идти регион дальше.

Александр Дрозденко, действующий губернатор Ленинградской области, снова одержал победу на выборах главы региона. По итогам подсчета всех голосов он набрал 84,21%.

Кто еще участвовал в выборах

Второе место занял Андрей Лебедев из ЛДПР с 6,69% голосов. Третьим стал Игорь Новиков, который представлял партию «Справедливая Россия» — ему отдали свои голоса 3,02% избирателей.

Получается, что кандидат от партии «Единая Россия» в третий раз подряд выиграл выборы главы региона.

Немного о самом губернаторе

Свою политическую карьеру он Александр Юрьевич начал еще в 90-х. Пост губернатора Ленинградской области с 28 мая 2012 года, пишет ura.news.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
