Вы сами загоняете себя в тоску: как перестать бояться осени?

Практическое руководство по борьбе с осенней тревогой.

Осень, с ее дождями, холодом и пасмурной погодой, для многих ассоциируется с унынием и тревогой.

Психолог, член ОППЛ (Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги) Сергей Ланг объяснил порталу «Городовой» , что зачастую наша осенняя тоска — это не столько реакция на погоду, сколько результат самовнушения.

Сергей Ланг Психолог «Любая тоска и тревога, она у нас возникает на фоне наших надуманных фантазий», — утверждает специалист.

Почему мозг сам создает осеннюю депрессию?

В обществе существует устойчивое представление: «осень – это депрессивное время».

«И мы уже психологически сами начинаем входить в это состояние при первых признаках осени», — отмечает Ланг.

«Дождик, пасмурно. И у нас уже включается вот это внутреннее ощущение, что нужно тревожиться».

Это похоже на условный рефлекс: услышав слово «осень», мозг автоматически вызывает связанные с ней негативные ассоциации.

Как перепрограммировать себя на осеннюю радость?

Хотя осень и вызывает естественные изменения в организме, человек способен управлять своим состоянием.

«С помощью мышления мы можем создавать свое состояние, свое настроение», — подчеркивает психолог.

Вместо того чтобы «уйти в печаль, реально печалиться, заниматься самобичеванием», можно «встать и пойти заняться какими-то полезными делами».

Простой способ справиться с тревогой — «трудотерапия». Это может быть уборка дома, занятия спортом или любимое хобби. Даже приготовление пищи может стать терапией, если подойти к этому творчески:

«Не просто помидоры-огурцы нарезать или суп варить, а подойти к этому творчески. Какое-нибудь оригинальное блюдо, которое вы никогда не готовили. Какой-то эксперимент. Чтобы вам реально было интересно».

«Радовать внутреннего ребенка»: Рецепт счастья в пасмурную погоду от психолога

Важной составляющей осеннего благополучия является «духовная программа» и культурный досуг.

«Создать культурные мероприятия, пойти в кино, в театр, на концерты и так далее», — советует Ланг.

«То есть очень важно именно радовать своего внутреннего ребенка и… получать действительно от этого настоящее удовольствие».

«Взять ответственность за настроение»: Почему ждать приглашений — значит упустить осень?

Психолог подчеркивает важность проактивной позиции:

«Создавать позитивную программу и следовать этому. То есть не ждать, когда тебя куда-то пригласят, а взять ответственность самому за это».

Это значит не ждать, пока кто-то организует досуг, а самому проявлять инициативу:

«Я других людей приглашу, вытащу куда-нибудь, но если они откажутся, я пойду сама. Или там пойду сам. Вот это важно».

Такой подход позволяет взять контроль над своим настроением и сделать осень по-настоящему приятным временем года.