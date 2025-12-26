Дом Зингера заиграл волшебными огнями: каким чудом преобразили легендарное здание к празднику

В Санкт-Петербурге в преддверии зимних праздников обновили вечернее освещение Дома Зингера. Теперь архитектурные детали памятника выделяют 539 современных светодиодных приборов.
В Смольном сообщили, что новые лампы помогают подчеркнуть внешний облик здания. Губернатор города Александр Беглов отметил:
«Новая подсветка подчеркивает красоту архитектурного шедевра, придаёт ему ещё больше выразительности.
Все кабельные линии проложены с максимальным вниманием к сохранению исторического облика здания — в специальных трубах, окрашенных в цвет фасада».
Дом Зингера был построен в начале XX века для зарубежной фирмы, производившей швейные машины. После событий 1917 года здесь разместились издательство и крупный книжный магазин.
Известно, что книжная лавка работала даже во время тяжёлых лет блокады города.
После окончания военных действий здание подверглось капитальному ремонту. С 1948 года в нём вновь открыл двери известный Дом книги. В наши дни это место по-прежнему привлекает внимание жителей и гостей города.
Недавно городские власти также сообщили о специальном световом оформлении на «Лахта Центре» и городских мостах, приуроченном ко Дню энергетика.
