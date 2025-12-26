Городовой / Город / Дом Зингера заиграл волшебными огнями: каким чудом преобразили легендарное здание к празднику
Опубликовано: 26 декабря 2025 01:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Контуры и элементы декора осветили с помощью 539 новых светильников.

В Санкт-Петербурге в преддверии зимних праздников обновили вечернее освещение Дома Зингера. Теперь архитектурные детали памятника выделяют 539 современных светодиодных приборов.

В Смольном сообщили, что новые лампы помогают подчеркнуть внешний облик здания. Губернатор города Александр Беглов отметил:

«Новая подсветка подчеркивает красоту архитектурного шедевра, придаёт ему ещё больше выразительности.
Все кабельные линии проложены с максимальным вниманием к сохранению исторического облика здания — в специальных трубах, окрашенных в цвет фасада».

Дом Зингера был построен в начале XX века для зарубежной фирмы, производившей швейные машины. После событий 1917 года здесь разместились издательство и крупный книжный магазин.

Известно, что книжная лавка работала даже во время тяжёлых лет блокады города.

После окончания военных действий здание подверглось капитальному ремонту. С 1948 года в нём вновь открыл двери известный Дом книги. В наши дни это место по-прежнему привлекает внимание жителей и гостей города.

Недавно городские власти также сообщили о специальном световом оформлении на «Лахта Центре» и городских мостах, приуроченном ко Дню энергетика.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
