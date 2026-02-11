Петербург собрал почти 1 млрд с туристов в 2025-м

с 1 января 2025 г. курортный сбор официально прекратил действие, уступив место новому налоговому режиму.

В 2025 году бюджет Санкт-Петербурга получил от туристического налога 902 млн рублей. Об этом сообщил депутат Денис Четырбок из фракции «Единая Россия» во время обсуждения в Законодательном собрании проекта об отмене устаревших положений курортного сбора.

Парламентарий уточнил, что это итог полностью завершенного финансового года: курортный сбор завершился 1 января 2025 года, уступив место новому виду налогообложения.

Все собранные средства пошли на улучшение курортной инфраструктуры города.

Курортный сбор действовал с апреля по декабрь 2024 года и принес около 776 млн рублей, которые были направлены строго на развитие туристической инфраструктуры.

Эти нормы и ответственность за их нарушение теперь полностью утратили силу, подчеркнул Четырбок.

В январе 2026 года депутат Госдумы Алексей Волоцков из комитета по госстроительству сообщил, что туристический налог в 2025 году пополнил бюджеты регионов России почти на 5 млрд рублей.

Санкт-Петербург вошел в число лидеров, собрав почти 1 млрд рублей.

Туристический налог заменил курортный сбор с 1 января 2025 года. Его ставка зависит от стоимости проживания и в первый год составляла 1%; решение о введении и тарифах принимают муниципалитеты.

В Петербурге с 2026 года ввели сезонную дифференциацию: 1% в низкий сезон (январь-март, октябрь-декабрь), 2% в высокий (апрель-сентябрь). В 2027 году ставки вырастут до 1,5% и 3% соответственно.