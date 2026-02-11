Городовой / Город / Молочные лягушки из Амазонии меняют полоски в мини-лесу Петербурга
Опубликовано: 11 февраля 2026 23:00
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Ленинградском зоопарке успешно вылупились жабовидные квакши‑арлекины.

Амазонские молочные лягушки живут и размножаются в Ленинградском зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца.

Эти древесные амфибии из тропиков Амазонии поражают яркой окраской: их тело покрыто контрастными серо-голубыми и тёмными полосами, а узор изменяется с возрастом.

Сотрудники зоопарка создали для малышей мини-тропический вольер с корягами и живой растительностью, чтобы максимально приблизить условия к естественной среде густых лесов.

Головастики едят корм для всеядных рыб, а взрослые лягушки — средних сверчков и туркменских тараканов.

Выводок начал превращаться из головастиков во взрослых особей в начале декабря 2025 года, и весь метаморфоз длится примерно два месяца. Самка за год может отложить несколько кладок по 300–400 икринок каждая.

Автор:
Юлия Аликова
Город
