Морозный шок в петербургских квитанциях: счета за тепло взлетели вдвое

Опубликовано: 12 февраля 2026 00:00
Global Look Press / Alexander Legky
Официально цены на отопление и горячую воду пока выросли всего на 1,7%.

Жители Санкт-Петербурга активно жалуются на пугающе высокие счета за отопление. Несмотря на предварительные предупреждения о росте тарифов ЖКХ с начала года, горожанам подкинули свежий повод для беспокойства.

Официально стоимость отопления и горячей воды увеличилась лишь на 1,7% — с 2425,79 руб./Гкал до 2466,22 руб./Гкал.

Однако в квитанциях за декабрь 2025-го и январь 2026-го у многих разница достигает двух тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда».

В пресс-службе АО «ТЭК СПб» связали скачок платежей с аномальными морозами, потребовавшими усиления теплоотпуска.

Январский расход тепла на 30% превысил декабрьский и составил 3099 тысяч Гкал. Пока холода держатся, петербуржцев ждут дополнительные крупные суммы в квитанциях.

Автор:
Юлия Аликова
