В России есть своя Швейцария - ничуть не хуже: старинный город находится рядом с Москвой - что в нем посмотреть

Какой город в России сравнивают со Швейцарией

Всего в 50 км от Москвы можно найти старинный город, облик которого не менялся уже несколько столетий. Речь идет о Звенигороде. Если вы хотите отдохнуть от душных мегаполисов, а также насладиться старинной архитектурой, красивой природой и тишиной, то этот вариант станет идеальным.

Подробнее о городе

«За климат и природу Звенигород называют «русской Швейцарией». Недаром тут еще в советские времена принялись строить один за другим санатории. А свое историческое название город получил благодаря перезвону колоколов местных церквей – так жителей с XII века предупреждали о наступлении врага», - сообщает «КП».

Город был основан в 1152 году, что делает его одним из самых старых в России. Именно здесь черпали вдохновение Пришвин, Чехов, Левитан. В городе проживает всего около 38 000 человек. Особое внимание необходимо уделить достопримечательностям.

Саввино-Сторожевский монастырь

legion-media

«В 1398 году его заложил на горе Сторожа ученик Сергия Радонежского, Савва: отсюда и название монастыря – Саввино-Сторожевский. В разное время тут находились воинские части, санаторий, музей – пока в 1995-м обитель не вернули церкви. При этом музей до сих пор существует», - информирует источник.

Музей русского десерта

Этот музей имеет дух СССР. На первом этаже можно попить кофе или чай, попробовать пряники, которые были приготовлены по старинному рецепту. Также здесь получится увидеть комнату «Печная», в которой сохранились настоящая русская печь, чугунки, самовары и ухваты. В этом музее расскажут о знаменитых десертах той эпохи.

Колокольня

legion-media

«Не забудьте подняться по ступенькам монастыря на высокое крыльцо колокольни – оттуда открывается новый вид на окрестности, на храм Рождества Богородицы. Внизу лежат останки старинного колокола, отлитого когда-то по приказу царя Алексея Михайловича»

Культурный центр имени Любови Орловой

В 1902 году в Звенигороде родилась звезда советского кино Любовь Орлова. В этом музее можно найти сотни подлинных предметов – портреты, сценические костюмы, личные вещи. Также здесь показывают фрагменты фильмов с ее участием.

Ранее портал «Городовой» рассказал, что посетить в Пскове.