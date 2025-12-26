Городовой / Город / Петербуржцев 26 декабря ждёт ледяной коктейль с порывистым ветром: что советует МЧС?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом Город
Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко Город
Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки Город
Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица Полезное
В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

Петербуржцев 26 декабря ждёт ледяной коктейль с порывистым ветром: что советует МЧС?

Опубликовано: 26 декабря 2025 01:00
Петербуржцев 26 декабря ждёт ледяной коктейль с порывистым ветром: что советует МЧС?
Петербуржцев 26 декабря ждёт ледяной коктейль с порывистым ветром: что советует МЧС?
Городовой ру

В отдельных районах ожидается усиление ветра местами до 17 метров в секунду.

В пятницу, 26 декабря, в Петербурге прогнозируется переменчивая погода с осадками в виде снега и дождя, а также усилением ветра.

Об этом сообщили в региональном управлении по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные метеорологической службы. Ожидается, что в некоторых районах скорость порывов ветра может достигать 17 метров в секунду.

Ранее стало известно, что город находится под влиянием теплого циклона, который приносит с Атлантики влажный и теплый воздух.

Синоптики отмечают преимущественно сухую погоду без существенных осадков. Однако на отдельных участках дорог возможна гололедица.

Температура воздуха в Петербурге в течение всей пятницы будет колебаться от 0 до +2 градусов. В пресс-службе МЧС обращают внимание на необходимость соблюдать осторожность на дорогах из-за возможного образования наледи.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью