Петербуржцев 26 декабря ждёт ледяной коктейль с порывистым ветром: что советует МЧС?

В пятницу, 26 декабря, в Петербурге прогнозируется переменчивая погода с осадками в виде снега и дождя, а также усилением ветра.
Об этом сообщили в региональном управлении по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные метеорологической службы. Ожидается, что в некоторых районах скорость порывов ветра может достигать 17 метров в секунду.
Ранее стало известно, что город находится под влиянием теплого циклона, который приносит с Атлантики влажный и теплый воздух.
Синоптики отмечают преимущественно сухую погоду без существенных осадков. Однако на отдельных участках дорог возможна гололедица.
Температура воздуха в Петербурге в течение всей пятницы будет колебаться от 0 до +2 градусов. В пресс-службе МЧС обращают внимание на необходимость соблюдать осторожность на дорогах из-за возможного образования наледи.
