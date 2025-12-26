Хочет остаться: Долина попросила Лурье пожить в квартире ещё несколько месяцев

Певица Лариса Долина обратилась к новой владелице квартиры в Хамовниках Полине Лурье с просьбой разрешить ей остаться там на несколько месяцев.
Эту информацию ТАСС подтвердила защитник Лурье, Светлана Свириденко. По её словам, Долина просила дать ей дополнительное время для сбора личных вещей и организации переезда.
Квартира, о которой идет речь, официально принадлежит Лурье. Ранее стало известно, что высшая судебная инстанция признала права Полины Лурье нарушенными, поскольку жильё было у неё изъято без выплаты компенсации.
Однако Лурье намерена выселить Долину, ведь она приобрела эту квартиру полтора года назад.