Городовой / Город / Хочет остаться: Долина попросила Лурье пожить в квартире ещё несколько месяцев
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом Город
Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко Город
Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки Город
Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица Полезное
В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

Хочет остаться: Долина попросила Лурье пожить в квартире ещё несколько месяцев

Опубликовано: 26 декабря 2025 00:30
Хочет остаться: Долина попросила Лурье пожить в квартире ещё несколько месяцев
Хочет остаться: Долина попросила Лурье пожить в квартире ещё несколько месяцев
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Певица обратилась с просьбой предоставить ей дополнительное время из-за неготовности завершить сборы.

Певица Лариса Долина обратилась к новой владелице квартиры в Хамовниках Полине Лурье с просьбой разрешить ей остаться там на несколько месяцев.

Эту информацию ТАСС подтвердила защитник Лурье, Светлана Свириденко. По её словам, Долина просила дать ей дополнительное время для сбора личных вещей и организации переезда.

Квартира, о которой идет речь, официально принадлежит Лурье. Ранее стало известно, что высшая судебная инстанция признала права Полины Лурье нарушенными, поскольку жильё было у неё изъято без выплаты компенсации.

Однако Лурье намерена выселить Долину, ведь она приобрела эту квартиру полтора года назад.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью