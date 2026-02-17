Городовой / Полезное / Как засолить скумбрию дома: бюджетный рецепт – и на праздник, и на каждый день – вкусно и просто
Как засолить скумбрию дома: бюджетный рецепт – и на праздник, и на каждый день – вкусно и просто

Опубликовано: 17 февраля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Как засолить скумбрию дома: бюджетный рецепт – и на праздник, и на каждый день – вкусно и просто
Как засолить скумбрию дома: бюджетный рецепт – и на праздник, и на каждый день – вкусно и просто
Legion-Media
Рецепт малосольной маринованной скумбрии 

Автор кулинарного блога "Инга на кухне" (18+) поделилась простым рецептом малосольной скумбрии, которую можно приготовить в домашних условиях. Такая закуска разнообразит повседневное меню и украсит праздничный стол. Получится настолько вкусной, что домашних будет за уши не оттащить.

Что потребуется:

  • скумбрия мороженая – 2 килограмма;
  • вода – 1 литр;
  • соль – 4 столовые ложки без горки;
  • сахар – 2 столовые ложки;
  • уксус 9% – 3 столовые ложки;
  • черный перец – 10 горошков;
  • душистый перец – 10 горошков;
  • кориандр в зернах – 1 столовая ложка с горкой;
  • молотый кориандр – 1 чайная ложка;
  • молотый черный перец – половина чайной ложки;
  • острый красный перец – на кончике чайной ложки;
  • лавровый лист – 3 шт.

Как приготовить:

В первую очередь рыбе нужно дать немного подтаять, затем убрать все лишнее, нарезать скумбрию на колечки шириной 1,5 сантиметра. Удалить черную пленочку вдоль позвоночника и дождаться полной разморозки рыбы.

Тем временем влить воду в кастрюлю, всыпать соль, сахар, добавить уксус 9% и довести до кипения. После добавить горошки перца, кориандр, молотый черный перец, острый красный перец и лавровый лист. Снять маринад с огня и дать остыть.

Переложить куски рыбы в глубокую миску, залить маринадом, накрыть плоской тарелкой и поставить небольшой гнет. Пару часов подержать скумбрию на кухне, чтобы начался процесс маринования, а потом убрать в холодильник на 2-3 дня.

По истечении указанного времени достать рыбу, вылить маринад, обсушить куски скумбрии бумажным полотенцем и подать их с колечками маринованного лука и зеленым горошком.

Ранее мы сообщали, как приготовить соленую грудинку.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
