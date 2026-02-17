Как засолить скумбрию дома: бюджетный рецепт – и на праздник, и на каждый день – вкусно и просто

Автор кулинарного блога "Инга на кухне" (18+) поделилась простым рецептом малосольной скумбрии, которую можно приготовить в домашних условиях. Такая закуска разнообразит повседневное меню и украсит праздничный стол. Получится настолько вкусной, что домашних будет за уши не оттащить.
Что потребуется:
- скумбрия мороженая – 2 килограмма;
- вода – 1 литр;
- соль – 4 столовые ложки без горки;
- сахар – 2 столовые ложки;
- уксус 9% – 3 столовые ложки;
- черный перец – 10 горошков;
- душистый перец – 10 горошков;
- кориандр в зернах – 1 столовая ложка с горкой;
- молотый кориандр – 1 чайная ложка;
- молотый черный перец – половина чайной ложки;
- острый красный перец – на кончике чайной ложки;
- лавровый лист – 3 шт.
Как приготовить:
В первую очередь рыбе нужно дать немного подтаять, затем убрать все лишнее, нарезать скумбрию на колечки шириной 1,5 сантиметра. Удалить черную пленочку вдоль позвоночника и дождаться полной разморозки рыбы.
Тем временем влить воду в кастрюлю, всыпать соль, сахар, добавить уксус 9% и довести до кипения. После добавить горошки перца, кориандр, молотый черный перец, острый красный перец и лавровый лист. Снять маринад с огня и дать остыть.
Переложить куски рыбы в глубокую миску, залить маринадом, накрыть плоской тарелкой и поставить небольшой гнет. Пару часов подержать скумбрию на кухне, чтобы начался процесс маринования, а потом убрать в холодильник на 2-3 дня.
По истечении указанного времени достать рыбу, вылить маринад, обсушить куски скумбрии бумажным полотенцем и подать их с колечками маринованного лука и зеленым горошком.
