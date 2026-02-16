Родина Смутного времени и колбасы: этот волжский город оставит неизгладимые впечатления – настоящая жемчужина

Что посмотреть в Угличе

В Ярославской области расположен небольшой город, население которого составляет около 31 тысячи человек. Ежегодно его посещает приблизительно полмиллиона туристов. Для многих путешественников Углич ассоциируется с трагической гибелью царевича Димитрия, сына Ивана Грозного и Марии Нагой, что впоследствии привело к Смутному времени с его Лжедмитриями, польско-литовской интервенцией и захватом Москвы. Однако Углич примечателен не только этим историческим событием – здесь находится одно из старейших каменных сооружений в России. Также здесь можно увидеть колокол, который был сослан в Сибирь за свои "проступки", а затем торжественно возвращен. Кроме того, Углич известен как "родина колбасы", а в центре города расположен необычный музей, посвященный тюремному искусству.

Одна из центральных улиц Углича, Ярославская, сохранила множество образцов купеческой застройки позапрошлого века.

На исторических зданиях установлены информационные таблички, содержащие сведения о мобильном гиде. Чтобы воспользоваться им, необходимо позвонить по указанному номеру, ввести номер объекта, и вы получите краткую информацию об истории конкретного здания и его создателях.

Неподалеку от пристани, куда прибывают круизные теплоходы, расположено множество разнообразных музеев, включая музей игральных карт, музей истории велосипедов «Самокатъ», магазин необычных товаров и музей тюремного искусства.

Главная площадь Углича – Успенская. С нее открываются виды на основные достопримечательности города: величественный Богоявленский собор, который местные жители называют угличским «храмом Христа Спасителя»; за мостом находится здание Городской думы, построенное в начале XIX века, где сегодня располагается музей.

Именно здесь находится одно из старейших сооружений города – Палаты Угличских удельных князей, датируемые 1480 годом.

Принято считать, что именно здесь скончался царевич Димитрий. Согласно официальной версии, причиной его гибели стал эпилептический припадок, случившийся во время игры в «ножички», что привело к многочисленным ранениям. Однако в народе всегда бытовало мнение, что он был убит людьми, подосланными Борисом Годуновым.

В Угличе сохранилось множество старинных церквей и монастырей, возведение которых преимущественно финансировалось местными состоятельными купцами. В настоящее время в городе действуют три православные обители.

Безусловно, главной достопримечательностью этого небольшого и уютного города является Волга, по которой в летний период активно курсируют теплоходы с туристами. В хорошую погоду здесь можно насладиться невероятными волжскими закатами, пишет автор блога "Путешествие по городам и весям".

