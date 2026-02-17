Эти 3 томата больше никогда не посажу: Плоды кислые, внутри пустота - И болеют постоянно

Выбираем сорт томатов для высадки на даче. Топ неудачных сортов.

Если вы хотите высадить на даче томаты, которые дают классный урожай вкусных плодов, то стоит обратиться к опыту дачных экспертов. Уж они-то точно знают, какие сорта стоит высадить, а какие лучше обходить стороной.

Топ неудачных сортов дают на канале "Записки огородницы". Плоды окажутся невкусными, урожай будет слабый, хвастаться перед соседями точно будет нечем.

Томат "Банановые ноги" точно не стоит высаживать, если вы планируете съесть вкусные помидоры. Если сажать - то только в декоративных целях. Кусты хорошо завязывают плоды, томаты выглядят оригинально - желтые, вытянутые, похожи на бананы.

Но вот вкус плодов разочаровывает мощно - они не просто невкусные, а отвратительные - стержень жесткий, мякоть пресная, никакого приятного томатного вкуса нет и в помине. Не тратьте своё время на выращивание этого сорта.

Сорт "Дрова" также разочарует вас. Кусты хоть и завязывают много томатов, но вкус их - с выраженной кислинкой. Также в плодах много пустот.

Кроме того за этим томатом нужен постоянный уход. В противном случае он будет весь сезон болеть фитофторозом, плоды загниют, собирать точно будет нечего.

Если вы ищете удачный сорт томатов, то обратите внимание на "Большой сахар", плодов будет много, вкус - сладкий.

Томаты сорта "Хурма" вас также не порадуют. Урожай окажется слабым, плодов мало и они мелкие, это точно не тот сорт, который даст вам много сочных плодов. К тому же и вкус у них кислый, никакой приятной томатной сладости можно не ждать.

Ещё один минус сорта - подверженность заболеванию фитофторой. Весь сезон будете мучаться с обработками, а итог всё равно окажется никаким.

Не стоит высаживать эти томаты на своей даче - капризные, невкусные, постоянно болеют, поберегите свои силы.

