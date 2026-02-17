Самые классные блины на Масленицу: Тонкие, ажурные - лайфхак и секретный ингредиент

Масленица - время, когда мы готовим вкусные блины. Блины издревле считались символом солнца, их пекли, чтобы приблизить весну и долгожданное тепло. И сейчас приход весны стараются ускорить - устраивают весёлый праздник со сжиганием чучела, выпекают блины с разными начинками.
Хозяйки с опытом знают проверенные рецепты приготовления этого блюда, а вот молодые хозяюшки без опыта могут растеряться в многообразии вариаций на тему блинов. Секрет приготовления этого блюда раскрывают на канале "Известия", по нему блины получатся тонкими, ажурными, с множеством дырочек. Дело здесь - в секретном ингредиенте, который не каждая хозяйка добавляет в тесто.
Список продуктов для блинов:
- 500 мл молока;
- 150 мл воды;
- 2 яйца;
- 180 г муки;
- 3 ст. л. сахара;
- 1 щепоть соли;
- 3 ст. л. растительного масла без запаха.
- Яйца взбиваем при помощи венчика с сахаром и солью, крупинки должны раствориться.
- Молоко подогреваем до тёплого состояния. Половину молока добавляем в яичную массу, перемешиваем ещё раз.
- Теперь порциями всыпаем муку, взбиваем миксером. Доливаем оставшееся молоко, вводим в тесто растительное масло.
- Последним ингредиентом будет вода, но не обычная, а кипяток. Именно он станет секретным продуктом и гарантирует, что блины получатся ажурными.
- Тесто готово, перемешиваем его ещё раз, после чего можно выпекать блины.
Выбирайте чугунную сковородку с толстым дном, разогрейте её максимально, добавьте немного масла. Слой не должен быть толстым, иначе блин будет плавать, получится слишком жирным и жестким.
Подавать вкусные блины можно как со сладкими начинками, так и с солёными, например, с мясом или рисом и яйцом.
