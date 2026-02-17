Городовой / Полезное / Самые классные блины на Масленицу: Тонкие, ажурные - лайфхак и секретный ингредиент
Самые классные блины на Масленицу: Тонкие, ажурные - лайфхак и секретный ингредиент

Опубликовано: 17 февраля 2026 01:37
 Проверено редакцией
Рассказываем, как готовить вкусные блины на Масленицу, чтобы получились тонкими и ажурными.

Масленица - время, когда мы готовим вкусные блины. Блины издревле считались символом солнца, их пекли, чтобы приблизить весну и долгожданное тепло. И сейчас приход весны стараются ускорить - устраивают весёлый праздник со сжиганием чучела, выпекают блины с разными начинками.

Хозяйки с опытом знают проверенные рецепты приготовления этого блюда, а вот молодые хозяюшки без опыта могут растеряться в многообразии вариаций на тему блинов. Секрет приготовления этого блюда раскрывают на канале "Известия", по нему блины получатся тонкими, ажурными, с множеством дырочек. Дело здесь - в секретном ингредиенте, который не каждая хозяйка добавляет в тесто.

Если вы любите вкусную выпечку, то обратите внимание на рецепт сырников, по нему они никогда не разваливаются.

Список продуктов для блинов:

  • 500 мл молока;
  • 150 мл воды;
  • 2 яйца;
  • 180 г муки;
  • 3 ст. л. сахара;
  • 1 щепоть соли;
  • 3 ст. л. растительного масла без запаха.
  1. Яйца взбиваем при помощи венчика с сахаром и солью, крупинки должны раствориться.
  2. Молоко подогреваем до тёплого состояния. Половину молока добавляем в яичную массу, перемешиваем ещё раз.
  3. Теперь порциями всыпаем муку, взбиваем миксером. Доливаем оставшееся молоко, вводим в тесто растительное масло.
  4. Последним ингредиентом будет вода, но не обычная, а кипяток. Именно он станет секретным продуктом и гарантирует, что блины получатся ажурными.
  5. Тесто готово, перемешиваем его ещё раз, после чего можно выпекать блины.

Выбирайте чугунную сковородку с толстым дном, разогрейте её максимально, добавьте немного масла. Слой не должен быть толстым, иначе блин будет плавать, получится слишком жирным и жестким.

Подавать вкусные блины можно как со сладкими начинками, так и с солёными, например, с мясом или рисом и яйцом.

Ранее издание рассказывало, какой салат можно приготовить на 23 февраля.

