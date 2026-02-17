Самые классные блины на Масленицу: Тонкие, ажурные - лайфхак и секретный ингредиент

Рассказываем, как готовить вкусные блины на Масленицу, чтобы получились тонкими и ажурными.

Масленица - время, когда мы готовим вкусные блины. Блины издревле считались символом солнца, их пекли, чтобы приблизить весну и долгожданное тепло. И сейчас приход весны стараются ускорить - устраивают весёлый праздник со сжиганием чучела, выпекают блины с разными начинками.

Хозяйки с опытом знают проверенные рецепты приготовления этого блюда, а вот молодые хозяюшки без опыта могут растеряться в многообразии вариаций на тему блинов. Секрет приготовления этого блюда раскрывают на канале "Известия", по нему блины получатся тонкими, ажурными, с множеством дырочек. Дело здесь - в секретном ингредиенте, который не каждая хозяйка добавляет в тесто.

Список продуктов для блинов:

500 мл молока;

150 мл воды;

2 яйца;

180 г муки;

3 ст. л. сахара;

1 щепоть соли;

3 ст. л. растительного масла без запаха.

Яйца взбиваем при помощи венчика с сахаром и солью, крупинки должны раствориться. Молоко подогреваем до тёплого состояния. Половину молока добавляем в яичную массу, перемешиваем ещё раз. Теперь порциями всыпаем муку, взбиваем миксером. Доливаем оставшееся молоко, вводим в тесто растительное масло. Последним ингредиентом будет вода, но не обычная, а кипяток. Именно он станет секретным продуктом и гарантирует, что блины получатся ажурными. Тесто готово, перемешиваем его ещё раз, после чего можно выпекать блины.

Выбирайте чугунную сковородку с толстым дном, разогрейте её максимально, добавьте немного масла. Слой не должен быть толстым, иначе блин будет плавать, получится слишком жирным и жестким.

Подавать вкусные блины можно как со сладкими начинками, так и с солёными, например, с мясом или рисом и яйцом.

