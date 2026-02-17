Городовой / Полезное / Мешаю колу с лимоном: Чищу кастрюли, сковородки и противни - сияют как солнце весной
Фекальный кошмар на борту: петербуржцы судятся с авиакомпанией из-за соседа в небе
Город России, который называют "сибирским Чикаго" - на это есть причины, сходств очень много: чем уникален
Дубай теперь в пролете: россияне массово скупают билеты на новый бюджетный курорт у моря – без визы и пересадок
Штраф 24,5 млн рублей: Шушары очистят от 780 тонн отходов
Приобрели BMW X1 китайской сборки - допустили главную ошибку в жизни: названы отличия от настоящего "немца"
Мешаю колу с лимоном: Чищу кастрюли, сковородки и противни - сияют как солнце весной

Опубликовано: 17 февраля 2026 03:06
 Проверено редакцией
Мешаю колу с лимоном: Чищу кастрюли, сковородки и противни - сияют как солнце весной
Мешаю колу с лимоном: Чищу кастрюли, сковородки и противни - сияют как солнце весной
Legion-Media
Необычный вариант чистки кастрюль, сковородок и противней с использованием колы и лимона.

Приготовление пищи - одна из главных задач каждой хозяйки. Конечно, можно заказывать доставки готовых продуктов, но еда, приготовленная с любовью своими руками, - один из ценных подарков, который мы можем препонести своим близким людям.

Но вот беда - после того, как вы приготовили вкусное блюдо, у вас стоит другая задача - нужно отмыть гору посуды. И если с тарелками проблем не возникает, то удалить жир и нагар со сковороды, кастрюли или противня бывает чаще всего очень сложно.

Интересный способ чистки металлической кухонной утвари дают на канале "Быстрая уборка", стоит обязательно им воспользоваться.

Основные ингредиенты - кола и лимонный сок, оба они справляются с жиром и нагаром за счёт содержания кислоты в составе. Кислоты активно расщепляют жир, мытьё посуды становится проще в разы.

На пол-литровую бутылочку колы нужно взять половинку лимона. Выливаем напиток в стеклянную или эмалированную миску, выживаем из лимона сок.

Теперь в состав нужно добавить по 1 ложке поваренной соли и питьевой соды, перемешать, пока они не растворятся.

Последним ингредиентом в составе станет средство для мытья посуды, оно придаст необходимую густоту, благодаря чему очиститель не будет слишком быстро стекать с кастрюль и сковородок, так расход средства будет минимальным. К слову, для тех, кто любит чистоту на кухне, будет интересна новость о том, как прочистить слив в раковине.

Состав перемешиваем, после чего переливаем в бутылочку с дозатором. Следует помнить, что средство сильного действия, контакт его с кожей не желателен. Отмывать им сковородки, кастрюли или противни лучше в резиновых перчатках.

Вот так просто вы сможете привести в порядок кухонную утварь, даже старые нагар и жир отойдут от неё проще простого.

Издание ранее сообщало, как можно отмыть натяжной потолок.

Автор:
Марина Котова
Полезное
