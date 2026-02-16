Не хуже вантуза и тросика: 1 вещь в слив - и засору конец, вода уходит с радостным свистом

Волосы в сливе — проблема, знакомая каждому. Специальный трос не всегда есть под рукой, а сантехника не так-то быстро дождаться. На помощь приходит смекалка: на канале "Лайфхаки. Полезные советы. Хитрости" рассказали, как обычная пластиковая трубочка от дозатора жидкого мыла превращается в эффективный инструмент для прочистки засора.
Что понадобится:
-
Пустая трубочка от дозатора жидкого мыла (длинная, гибкая)
-
Ножницы или острый нож
-
Перчатки (по желанию)
Как сделать и использовать:
-
Аккуратно вытащите пластиковую трубку из дозатора пустого флакона. Она достаточно длинная, гибкая и при этом упругая.
-
На одном конце трубочки (том, который будет опускаться в слив) сделайте ножницами или ножом небольшие косые насечки, надрезы или зубчики в разные стороны. Можно также слегка распушить кончик, разрезав его на несколько тонких полосок. Именно эти зазубрины будут цеплять и вытягивать волосы, словно гарпун.
-
Аккуратно вставьте подготовленный конец трубочки в сливное отверстие раковины или ванны. Проталкивайте её вниз, одновременно проворачивая.
-
Когда трубочка упрётся или пройдёт достаточно глубоко, начните медленно вытаскивать её обратно, продолжая вращать. Насечки будут цеплять скопившиеся волосы и вытягивать их наружу. Повторите процедуру несколько раз, пока слив не начнёт уходить свободно.
-
Вместе с намотавшимися волосами трубочку можно просто выбросить. Это одноразовый, но очень эффективный инструмент.
Если слив забит сильно, перед использованием трубочки можно залить в отверстие кипяток или раствор соды с уксусом, чтобы размягчить жировой налёт. Но для механического удаления волос пластиковый «трос» справляется отлично и без химии.
