Не хуже вантуза и тросика: 1 вещь в слив - и засору конец, вода уходит с радостным свистом
Опубликовано: 16 февраля 2026 07:05
 Проверено редакцией
Как прочистить слив без химии и устранить засор

Волосы в сливе — проблема, знакомая каждому. Специальный трос не всегда есть под рукой, а сантехника не так-то быстро дождаться. На помощь приходит смекалка: на канале "Лайфхаки. Полезные советы. Хитрости" рассказали, как обычная пластиковая трубочка от дозатора жидкого мыла превращается в эффективный инструмент для прочистки засора.

Что понадобится:

  • Пустая трубочка от дозатора жидкого мыла (длинная, гибкая)

  • Ножницы или острый нож

  • Перчатки (по желанию)

Как сделать и использовать:

  1. Аккуратно вытащите пластиковую трубку из дозатора пустого флакона. Она достаточно длинная, гибкая и при этом упругая.

  2. На одном конце трубочки (том, который будет опускаться в слив) сделайте ножницами или ножом небольшие косые насечки, надрезы или зубчики в разные стороны. Можно также слегка распушить кончик, разрезав его на несколько тонких полосок. Именно эти зазубрины будут цеплять и вытягивать волосы, словно гарпун.

  3. Аккуратно вставьте подготовленный конец трубочки в сливное отверстие раковины или ванны. Проталкивайте её вниз, одновременно проворачивая.

  4. Когда трубочка упрётся или пройдёт достаточно глубоко, начните медленно вытаскивать её обратно, продолжая вращать. Насечки будут цеплять скопившиеся волосы и вытягивать их наружу. Повторите процедуру несколько раз, пока слив не начнёт уходить свободно.

  5. Вместе с намотавшимися волосами трубочку можно просто выбросить. Это одноразовый, но очень эффективный инструмент.

Если слив забит сильно, перед использованием трубочки можно залить в отверстие кипяток или раствор соды с уксусом, чтобы размягчить жировой налёт. Но для механического удаления волос пластиковый «трос» справляется отлично и без химии.

Ранее Городовой рассказал, как очистить чайник от накипи с помощью картофеля.

Алина Владимирова
