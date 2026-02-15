Не мусор, а сокровище: бросаю в чайник кожуру - и он чище нового, ни грамма накипи

Как почистить чайник от накипи домашними средствами

Что для одного мусор, то для другого чистящее средство. В умелых руках даже картофельные очистки превращаются в доступное и экологичное средство для борьбы с накипью в чайнике. Как использовать их, пишет pravda.

Если вы помыли и почистили картошку на обед, не спешите выбрасывать кожуру в мусорное ведро. Она еще может принести пользу.

Возьмите очистки от 2–4 картофелин и положите в чайник. Залейте водой до максимальной отметки. Потом поставьте чайник кипятиться. Когда закипит, оставьте кожуру в чайнике на 1–5 часов: чем толще слой накипи, тем больше нужно времени для ее размягчения.

Когда пройдет время, воду с очистками слейте, чайник тщательно промойте чистой водой. Остатки размягченной накипи легко удалить мягкой губкой. После этого еще раз прокипятите чистую воду, чтобы убрать все остатки накипи. Если налет застарелый, процедуру можно повторить 2–3 раза.

Метод безопасен для эмалированных и металлических чайников. Для электрических моделей рекомендации расходятся: мелкие частицы могут повредить нагревательный элемент. Для них можно использовать картофельный крахмал, в соотношении 2 чайные ложки на 1,5 литра воды.

Даже старый чайник будет чист до состояния новой вещи - сиять, как на праздник.

У метода есть как скептики, так и сторонники. Галина Р. пишет на форуме о домашнем хозяйстве:

"Метод, может, и рабочий, но пробовать не буду. Всегда чищу лимонной кислотой, прекрасно работает. Кипятить кожуру - это слишком странно".

А Анна К. отмечает:

"А мне стало интересно, я попробовала на обычном, не электрическом чайнике. Действительно, накипь отслоилась. Правда, у меня ее было немного. Одного раза хватило".