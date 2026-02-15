Ищу 1 слово на пачке сливочного масла - если его нет, продукт покупать нельзя

Всего одно слово отличает качественное сливочное масло

Выбрать качественное сливочное масло в магазине непросто. Многие предлагают проверять продукт уже после покупки: замораживать, пробовать, оценивать цвет.

Однако деньги уже потрачены, и вернуть их за некачественный товар не получится. Кроме того, цвет и запах зависят от сезона и рациона коров. Чтобы не гадать на кофейной гуще, нужно знать одно простое правило выбора еще на этапе изучения этикетки.

Надпись "ГОСТ" не гарантирует качество

Многие покупатели до сих пор ориентируются на надпись «ГОСТ», полагая, что это знак качества из советского прошлого. Однако действующий ГОСТ на сливочное масло был принят в 2015 году и имеет мало общего с советскими стандартами.

Советские ГОСТы всегда относились к маслу коровьему, что накладывало строгие ограничения на состав. Современный же стандарт допускает более широкие технологические возможности, которыми пользуются производители, сообщает "Посад".

Главное слово на этикетке

Сливочное масло может быть произведено из пастеризованных сливок, но происхождение этих сливок никак не расшифровывается. Существуют сливки растительные (пальмовое, кокосовое масло и их производные), которые значительно дешевле животных жиров.

Именно их недобросовестные производители добавляют в состав, чтобы снизить себестоимость. Единственный способ обезопасить себя - найти на упаковке слово «коровье». Надпись «из сливок коровьего молока» гарантирует, что жир в продукте имеет животное происхождение.

Цена имеет значение

Обращайте внимание и на цену: настоящее сливочное масло из коровьих сливок не может стоить слишком дешево. Если пачка весом 180 грамм стоит менее 100 рублей, это повод насторожиться, даже если на ней написано заветное слово.

