5 мл в воду – и декабрист слетел с катушек и цветет теперь круглый год: бутоны лезут наперегонки даже весной

У многих цветоводов есть декабрист. Ведь это красивый тропический цветок, который радует яркими бутонами зимой. Но не каждый знает, что шлюмбергера может цвести даже в марте, если обеспечить ей правильный уход и подкормки. Как заставить декабрист снова выпустить десятки бутонов, в своем Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала агроном Елена Николаева.
По словам эксперта, во-первых, грунт у декабриста должен быть воздухо- и влагопроницаемым. Он должен состоять из раскисленного верхового торфа, перлита, вермикулита и цеолита.
Во-вторых, декабрист охотнее цветет при температуре от 18 до 22 градусов. Жару он не любит.
Первая подкормка
В-третьих, для запуска цветения шлюмбергеру нужно подкормить. Для приготовления удобрения потребуется:
- биогумус – 5 миллилитров;
- монокалий фосфат – 2 грамма;
- янтарная кислота – 0,2 грамма или половина таблетки;
- вода – 1 литр.
Перечисленные компоненты нужно смешать и полить декабрист под корень. Вносить удобрение нужно 1 раз в 14 дней. Оно обеспечит шлюмбергеру калием, фосфором, питательными веществами, необходимыми для закладки новых бутонов.
Вторая подкормка
Такую подкормку можно чередовать с другой. Для ее приготовления понадобится:
- любое удобрение с формулой NPK 13-40-13 – 2 грамма;
- гумат калия – 2 миллилитра;
- вода – 1 литр.
Все перемешать и поливать декабрист 1 раз в 14 дней.
Чтобы бутоны не опадали
Чтобы появившиеся бутоны не опали, необходимо развести 2 грамма кальциевой селитры в 1 литре воды, перемешать и полить цветок под корень.
Кроме того, чтобы простимулировать шлюмбергеру на цветение, нужно подержать ее 5-7 дней в помещении при 15 градусах. Некоторые цветоводы ставят декабрист на подоконник, закрывают батарею одеялом и приоткрывают окно.
