1 ложка под корень - и рассада томатов прет как на дрожжах: крепкие стебли и мощные корни после 1 полива

Вместо того чтобы тратиться на магазинные удобрения, многие дачники предпочитают использовать натуральные средства для подкормки рассады томатов. И не зря! Экологичные удобрения ничуть не уступают по эффективности химическим препаратам, а порой даже превосходят их.
Опытный агроном и эксперт блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова поделилась простым, но очень действенным рецептом подкормки из обычного черствого ржаного хлеба. Это дрожжевое удобрение не только укрепит корневую систему молодых растений, но и значительно улучшит микрофлору почвы.
Как приготовить подкормку
Нарежьте черствый ржаной хлеб небольшими кубиками. Затем уложите хлеб на дно литровой банки, заполнив ее примерно на треть. Залейте хлеб теплой водой до краев банки. Уберите емкость в теплое место на два дня. Перед использованием процедите настой и разбавьте его водой в пропорции 1:1.
Как использовать
Поливайте рассаду томатов хлебной подкормкой один раз в неделю. Каждому сеянцу будет достаточно одной чайной ложки удобрения под корешок. Эта простая и доступная подкормка поможет рассаде вырасти крепкой, здоровой и устойчивой к болезням.
Личный опыт дачника
"Ржаной хлеб, как правило, содержит больше клетчатки и питательных веществ, чем обычный. Это делает его более эффективным в качестве основы для натурального удобрения. Использую настой регулярно и рассада прет как на дрожжах каждый год", - поделилась опытом Анжела из Ярославля.
