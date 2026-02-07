Городовой / Полезное / При ниже -10 септику - обязательно: 2 таблетки спасут от переполнения и промерзания, эффект на целый год
При ниже -10 септику - обязательно: 2 таблетки спасут от переполнения и промерзания, эффект на целый год

Опубликовано: 7 февраля 2026 03:45
 Проверено редакцией
Городовой ру

Зима - серьезное испытание для септика. Морозы, снижение активности бактерий и риск промерзания требуют особого внимания хозяина дома. Чтобы избежать неприятных сюрпризов необходимо заранее позаботиться о профилактике. Грамотный уход поможет сохранить работоспособность системы даже в самые лютые холода.

Незаменимый помощник круглый год

Одним из ключевых моментов в уходе за септиком, независимо от сезона, является использование таблетированной соли. Как отмечают эксперты издан «Welkom», она значительно превосходит обычную поваренную соль по ряду параметров. Таблетированная соль – это экологически чистый и безопасный продукт, не содержащий вредных примесей, которые могут негативно сказаться на работе канализационной системы.

Преимущества

Таблетки медленно растворяются, обеспечивая равномерное и длительное выделение соли. Это предотвращает образование отложений и ила на стенках и дне септика, поддерживая его чистоту и работоспособность. Соль создает оптимальные условия для жизнедеятельности полезных бактерий, которые отвечают за разложение органических отходов. Это способствует более быстрому и эффективному процессу очистки.

Способ применения

Использовать таблетированную соль очень просто. Достаточно положить 2 таблетки в унитаз и смыть их. Этот нехитрый метод поможет обеспечит бесперебойную работу вашего септика, особенно в зимний период.

"В частном доме я живу несколько лет. Регулярно для профилактики переполнения и отличной работы септика я использую именно таблетированную соль. Она доступна, имеет приятную цену и радует эффектностью. Зимой про септик вообще не вспоминаю", - рассказал Андрей из Калуги.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
