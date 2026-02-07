При ниже -10 септику - обязательно: 2 таблетки спасут от переполнения и промерзания, эффект на целый год

Новости по теме

«Подавляет развитие бактерий»: зачем люди хранят яйца в соли и есть ли в этом смысл

Перейти

Соль за десять рублей и соль за тысячу: стоит ли петербуржцам переплачивать за гималайскую

Перейти

Горбуша не хуже дорогой форели: солим красную рыбу к столу на 23 февраля - тает на языке

Перейти

Ледяная корка исчезнет без кипятка: вот что нужно, чтобы пробить "пробку" в септике – справится даже младенец

Перейти

Солю скумбрию в пакете за 24 часа: получается вкуснее, чем в рассоле - и посуда не нужна

Перейти