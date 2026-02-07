Россиянка переехала в Израиль - через полгода сбежала: жизнь в холоде и голоде за 180 тысяч в месяц

Многие мечтают о жизни в теплых краях и некоторых из них решаются на отважный шаг - переезд в другую страну. Именно так и поступила уроженка Санкт-Петербурга Елена.

Она взяла мужа, детей и перебралась в Нагарию - небольшой городок на севере Израиля, который находится рядом с морем. Первый месяц там ей нравилось все. Однако вскоре возникли проблемы, сообщает автор блога "Валери лайт".

Отсутствие отопления

Первое, с чем столкнулась семья, - отсутствие центрального отопления в домах. Несмотря на теплый климат (на улице зимой около 17 градусов тепла), внутри помещений температура едва достигала 12 градусов.

Каменные дома превращались в настоящие ледяные ловушки. Приходилось спать в теплой одежде, дети постоянно болели, а обогреватель - слишком дорогое удовольствие из-за стоимости электричества.

Доходы и расходы

Жизнь в Израиле оказалась очень дорогой. Аренда двухкомнатной квартиры обходилась примерно в 100 тысяч рублей в месяц, коммуналка - 25 тысяч, связь и интернет - еще 7 тысяч, а на продукты уходило более 50 тысяч.

Таким образом, только на базовые нужны семья тратила 180 тысяч рублей. При этом цены на продукты поражали:

курица - 800 рублей за кг;

помидоры - 400 рублей;

хлеб - 200 рублей;

молоко - 300 рублей за литр.

Хорошая работа только со знанием иврита

Муж Елены пытался найти работу по специальности - он программист, но ему везде отказывали. В итоге мужчина пошел на завод упаковывать коробки за 80 тысяч рублей. Женщине предложили убираться в отелях за 60 тысяч рублей или мыть полы в торговом центре.

"Я не против физического труда. Но когда у тебя высшее образование, опыт работы, и тебе предлагают только мыть полы... это унизительно", - отметила она.

Медицина

«Лучшая в мире» израильская медицина оказалась недоступной для простых граждан. Записываться к врачу нужно за 2 недели, а к узким специалистам приходится ждать 2 месяца.

Через полгода Елена приняла решение вернуться в Россию. Сейчас семья живет в съемной квартире в Питере. Муж нашел работу за 160 тысяч рублей, а женщина - за 70 тысяч. В результате получается 230 тысяч на семью.

"Квартира стоит 60 тысяч, еда - 40 тысяч, коммуналка -10 тысяч. У нас остается больше 100 тысяч на все остальное. На одежду, на развлечения, на отложить", - добавила Елена.

