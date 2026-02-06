4 города России, где жизнь на пенсии в радость: недорого и уютно, а медицина - на высоте

Пенсионный возраст не просто так называют «золотой осенью». В это время начинается размеренная жизнь, забота о здоровье и возможность наслаждаться каждым днем.

Многие задумываются о переезде в город, где нет суеты, многокилометровых пробок и бесконечных очередей. Важно, чтобы рядом были хорошие врачи, парки для прогулок и разумные цены. Тревел-блогер Марк Еремин назвал четыре российских города, где жизнь на пенсии в радость.

Ессентуки

Город привлекает мягким климатом, чистым воздухом и природными богатствами. Главная ценность региона - минеральные источники. На бюветах можно бесплатно пить воды «Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17».

К основным плюсам можно отнести льготные путевки в санатории для пенсионеров, хорошую медицину и удобный транспорт. Коммунальные услуги обходятся примерно в 2500 рублей, аренда квартиры - от 12000 рублей.

Великий Новгород

Старинный город с богатой историей и отличной экологией. Здесь нет столичной суеты, но есть все необходимое для комфортной жизни: больницы, парки и театры.

Кроме того, в Великом Новгороде много зеленых зон, в том числе Кремлевский парк и берега реки Волхов. Снять квартиру можно за 10000 рублей в месяц, а коммуналка обойдется примерно в 3000 рублей.

Казань

Современный город с высоким уровнем жизни. Здесь сочетаются доброжелательная атмосфера, культурная жизнь, удобный транспорт и отличная медицина.

В городе есть бесплатные кружки и программы для пенсионеров, а также новые парки и благоустроенные набережные. Аренда жилья здесь начинается от 13000, а коммунальные платежи - около 4000.

Барнаул

Город с комфортным ритмом жизни, хорошей медициной и близостью к природе. Рядом - Алтай, куда можно ездить на отдых даже с небольшой пенсией.

Кроме того, местный общественный транспорт недорогой и комфортный, а расходы на жизнь - невысокие. Аренда жилья начинается от 9000 рублей, а коммуналка не превышает 3000 рублей. При этом продукты здесь - одни из самых доступных в стране.

