При окучивании картофеля – нельзя: 5 ошибок снизят урожай в 2 раза, вся мощь уйдет в ботву

Окучивание играет ключевую роль в выращивании картофеля. Процесс способствует росту клубней и стимулирует образование дополнительных столонов. Это напрямую влияет на количество и качество будущего урожая. Тем не менее, многие огородники допускают грубые ошибки при проведении такого агротехнического приема, отмечает автор канала "Садоеж" (18+).
Ошибка 1: нарушение сроков
Прежде всего, важно соблюдать правильные сроки. Первое окучивание следует проводить, когда ростки достигнут примерно 15 сантиметров, а второе — до начала цветения.
Ошибка 2: неблагоприятные погодные условия
Также стоит избегать работы с растениями в жаркую погоду, чтобы не повредить кусты. При малейшей травме, куст под палящим солнцем может погибнуть.
Ошибка 3: влажность
Оптимальная влажность почвы — еще один важный фактор. Слишком мокрый или пересушенный грунт не подходит для окучивания.
Ошибка 4: особенность песчаного грунта
Если картофель растет на песчаной почве, то эта процедура может быть неэффективной и даже лишней. Развитие клубней в таких условиях не зависит от окучивания.
Ошибка 5: узкие гребни
При формировании гребней лучше создавать широкие и устойчивые "хребты" с трапециевидной формой, а не узкие и тонкие насыпи. Для развития картофеля это самый лучший вариант.
Важно помнить, что окучивание — это не просто механическое подгребание земли к стеблям. Это комплексный агротехнический прием, который требует аккуратности и внимания к состоянию растений. При неправильном выполнении можно не только не получить ожидаемого эффекта, но и навредить картофелю. Например, повредить корневую систему, спровоцировать развитие болезней или снизить устойчивость к засухе и вредителям.
