Кипячу туалетную бумагу — угощение на три дня готово: оценили все соседи

В многоквартирных домах часто заводятся тараканы. Они перебегают из подъезда в квартиры. В такой ситуации нужно действовать комплексно: обращаться в управляющую компанию с требованием провести обработку в доме, и бороться с врагами самостоятельно, в своей квартире.

Специальные магазинные яды подходят не всем. Там, где живут аллергики, маленькие дети, можно воспользоваться народными методами. Необычный, но рабочий способ — «сварить» средство от тараканов из туалетной бумаги — предлагает ИА SevastopolMedia.

Как приготовить средство от тараканов из туалетной бумаги

Отмотайте полметра от рулона и порвите на небольшие кусочки. Бросьте в кастрюльку и залейте водой. Поставьте на плиту и проваривайте, чтобы получился клейстер.

Затем добавьте 2-3 столовые ложки сахара и хорошо размешайте, чтобы он растворился. Сахар нужен, чтобы приманить тараканов.

Добавьте в «кашу» 1 ст. ложку уксуса и 1 ч. ложку жидкого мыла. Потом разложите "угощение" по крышкам от банок (например, одноразовым, от сметаны) или просто на газету и расставьте в местах, где обитают тараканы. Приманку следует менять каждые 3 дня.

Средство воздействует на пищеварительную систему насекомых. Оно эффективно, если у них не будет доступа к воде.

Если бороться с насекомыми всем подъездом одновременно, то все соседи оценят результат.

Нетоксичные для человека и животных средства для борьбы с тараканами

Существуют и другие безопасные для людей и домашних животных средства:

Борная кислота. Борная кислота действует на пищеварительную систему насекомых. Для приманки её смешивают с варёным яичным желтком или картофельным пюре, формируют шарики и раскладывают в нужных местах.

Эфирные масла (мята, эвкалипт, чайное дерево, лаванда, цитронелла). Насекомые не переносят резких запахов. Несколько капель масла, разведённые в воде, можно распылить из пульверизатора вдоль путей перемещения тараканов или смочить в растворе ватные диски и разложить их. Это отпугивающее, а не уничтожающее средство. требующее регулярного обновления.

Нашатырный спирт. Резкий запах аммиака также эффективно отпугивает насекомых. При мытье полов можно добавить 1-2 чайные ложки нашатыря на ведро воды. Запах для людей быстро выветривается, но тараканы его чувствуют гораздо дольше.