Тараканы навсегда сбегут из дома: запах этой травы для них сродни яду - дезинсекция не нужна

Бороться с уже расплодившимися тараканами сложно и неприятно. Гораздо эффективнее создать в квартире условия, в которых они не захотят селиться. Для этого не нужна химия, достаточно уделить внимание чистоте и использовать сильные природные запахи, которые насекомые не переносят.

Лишить воды и еды

Главное правило — идеальная гигиена, особенно на кухне. Тараканы могут питаться крошками и даже клеем с обоев, но без воды им не выжить. Насухо вытирайте раковины, ванну, смесители, не оставляйте воду в поддонах цветов и сразу убирайте любые протечки. Храните продукты в закрытых контейнерах, регулярно выносите мусор и мойте пол.

Использовать «отпугивающие» ароматы

Тараканы ненавидят резкие запахи многих трав и эфирных масел. Натуральными инсектицидами считаются полынь, пижма, мята, лаванда, эвкалипт и анис. Можно разложить пучки сухих трав в шкафах, за мебелью или добавлять несколько капель соответствующих эфирных масел в воду для мытья полов и поверхностей. Также хорошо работает нашатырный спирт (пару капель на литр воды). Регулярное проветривание, снижающее влажность, также сделает квартиру менее комфортной для вредителей.