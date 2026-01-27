Мобильный оператор обманул: адвокат раскрыла лазейку в законе, которая позволяет им поднимать цену без согласия

Ситуация, когда абонент сотовой связи обнаруживает изменения в условиях обслуживания — а именно, повышение стоимости своего тарифного плана — без предварительного уведомления, вызывает закономерное возмущение.

Когда оператор ставит потребителя перед свершившимся фактом, возникает вопрос о законности таких действий.

Адвокат Татьяна Стоякина разъясняет в беседе с «Городовой» юридические нюансы этой распространенной проблемы.

Договор и постановление: лазейка для оператора

Согласно стандартным условиям договора, который подписывает абонент, оператор сотовой связи оставляет за собой право изменять стоимость тарифных планов.

В качестве обоснования часто приводится Постановление Правительства Российской Федерации № 1342 от 9 декабря 2014 года. Татьяна Стоякина обращает внимание на тонкости этого документа:

“В пункте 29 данного постановления правительства указано, что тарифы на услуги телефонной связи, используемые для оплаты неполной единицы тарификации, устанавливаются и в том числе изменяются операторам связи самостоятельно”.

Однако здесь кроется ключевой юридический момент. Адвокат подчеркивает:

“Здесь речь идет только об изменении тарифа, но никак не о повышении стоимости”.

Различие между изменением и повышением цены — это та самая правовая уязвимость, которой пользуются компании.

Инструкция по защите прав: претензия как первый шаг

Что же предпринять потребителю, если стоимость его услуг была не просто изменена, а именно повышена без его явного согласия?

Прежде всего, необходимо действовать официально. Потребителю следует обратиться в любой из офисов компании с письменной претензией.

Крайне важно грамотно сформулировать свои требования и основания.

"В претензии необходимо сослаться на часть 2 статьи 14.8 Кодекса об административных правонарушениях, указав, что данное повышение ущемляет права потребителя".

В самой претензии должны быть четко прописаны требования: либо перевод на новый тариф с сохранением всех прежних ценовых условий, либо снижение стоимости тарифа.

Юристы операторов и мирное урегулирование

Адвокат отмечает, что операторы сотовой связи обладают сильными юридическими отделами, и они осведомлены об этом “провале в праве”. Они понимают, что, хотя закон и позволяет им изменять тарифы, прямое повышение без согласия абонента является уязвимой позицией.

“Повысить он, конечно же, не может без согласия”, — заключает Стоякина.

Как правило, компании предпочитают урегулировать спор в досудебном порядке, чтобы избежать административных санкций.

“И обычно, конечно же, компании на момент повышения тарифных план реагируют на все претензии абонентов и предлагают им возможность регулировать данные претензии мирным путем”.

Наиболее частые пути урегулирования включают перевод абонента на более выгодный тариф с сохранением прежней стоимости или предоставление временной скидки — иногда достигающей 50% — на измененный план, чтобы сгладить негативный эффект от одностороннего повышения.

