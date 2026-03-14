Города-призраки на карте России: два населенных пункта стремительно исчезают с лица Земли - причины и последствия

Стоит свернуть с крупной федеральной трассы вглубь регионов - и глазам открывается совсем другая страна. Это Россия, которая медленно угасает, отмечает "Путешествуя на диване".

Есть на карте места, от вида которых действительно холодеет внутри. Речь не о заброшенных деревнях, а о вполне реальных городах, где совсем недавно кипела жизнь.

Работали заводы, детские площадки были полны ребятишек, а в окнах по вечерам зажигался свет. Сейчас в этих городах ветер гуляет по пустым квартирам, а те, кто еще не уехал, уже собрали чемоданы.

Дзержинск

Если северные территории люди покидают из-за лютого холода и отсутствия работы, то Дзержинск убивает по-другому. Здесь главный враг - экология.

Когда-то город гордо называли столицей советской химической промышленности. Сегодня это одно из самых грязных мест на планете. Это не придумки, Дзержинск действительно попадал в мировые антирейтинги.

Средний возраст местных жителей пугающе низок. Молодые семьи при первой же возможности перебираются в Нижний Новгород или Москву.

Квартиры в Дзержинске стоят копейки, но желающих жить на этой бочке с порохом с каждым годом все меньше.

Иваново

Казалось бы, Иваново - это Центральная Россия, рукой подать до Москвы. Но город, который когда-то называли текстильной столицей и «городом невест», сегодня стал символом увядания русской провинции.

Главная беда Иванова - бедность. Местные зарплаты одни из самых низких по стране, а цены в магазинах почти как в столице. Мужчинам работать практически негде. Заводы позакрывались, а те, что остались, платят очень мало.

Сильная половина населения уезжает на вахты или в Москву. Женщины остаются и тянут лямку на швейных фабриках за копейки.

Город потихоньку разрушается. Красивые старинные здания осыпаются на глазах, новые дома почти не строят.

Глядя на такие города, испытываешь щемящую боль. Ведь их строили наши деды, в них вложены огромные средства и миллионы человеческих жизней. А теперь они оказались никому не нужны.

Ранее портал "Городовой" сообщал, стоит ли покупать путевки в Анапу на лето-2026.