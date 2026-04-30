Если снизился урожай клубники – срочно избавляемся от «мужских» кустов: премудрость продвинутых дачников

Если вы сталкиваетесь с низкой урожайностью клубники при большом количестве посадок, попробуйте применить проверенные методы опытных садоводов. Агроном Ксения Давыдова рекомендует научиться различать мужские и женские растения.
Важно соотношение
Для обеспечения высокой урожайности клубники критически важно поддерживать оптимальное соотношение мужских растений, которое не должно превышать 10% от общего числа кустов на грядке.
Основная масса урожая ягод формируется на женских растениях. Мужские растения выполняют функцию опыления. Десять мужских кустов способны эффективно опылить до ста женских. Для десятикратного увеличения урожайности необходимо соблюдать пропорцию мужских к женским растениям на грядке как 1 к 10.
Как отличить мужские растения от женских
Для идентификации и удаления избыточных мужских растений необходимо знать их отличительные признаки:
- Быстрый рост и активное разрастание;
- Раннее образование усов (в начале лета), в то время как у женских растений усы появляются в конце июля — начале августа;
- Более интенсивная окраска, значительно более крупные листья и цветки;
- Мелкие ягоды в небольшом количестве;
- Вытянутая форма розетки, значительно меньшая по размеру по сравнению с женскими растениями.
В случае избыточного количества неплодоносящих кустов клубники их необходимо удалить. Эта мера позволит значительно увеличить урожайность и обеспечить сбор высококачественных ягод в сезон.
