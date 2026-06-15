Водителей предупредили: 15 июня в Ленобласти перекроют федеральные трассы для ремонта

15 июня на главных федеральных трассах Ленинградской области введут ограничения движения из-за масштабного ремонта. Работы затронут сразу несколько магистралей — от «Колы» до «Скандинавии» и «Сортавалы». Водителям советуют закладывать больше времени на дорогу и следить за временными знаками.
Самые протяженные ограничения — на трассе Р-21 «Кола» с 12-го по 260-й километр. Там рабочие будут чистить дороги и уничтожать борщевик.
На М-10 «Россия» запланирован ремонт асфальта, замена ограждений и противоослепительных экранов. На А-181 «Скандинавия» — покраска разметки, кошение травы у обочин и уборка мусора.
Ремонтные работы пройдут также:
- на трассе А-121 «Сортавала»;
- на «Нарве»;
- на Южном полукольце (А-120).
Там будут ремонтировать знаки, заделывать ямы, обновлять разметку, косить траву на обочинах и чистить асфальт.
Ограничения будут действовать в светлое время суток на участках проведения работ. Дорожные службы обещают минимизировать неудобства, но полностью избежать их не получится.
15 июня — не лучший день для дальних поездок по федеральным трассам Ленобласти. Если можете перенести поездку — переносите. Если нет — выезжайте раньше, будьте внимательны и запаситесь терпением. Ремонт дорог и борьба с борщевиком — дело нужное, но временные неудобства неизбежны.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Пулково запустят биометрию для рейсов по всей России.