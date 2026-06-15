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Водителей предупредили: 15 июня в Ленобласти перекроют федеральные трассы для ремонта

Опубликовано: 15 июня 2026 10:42
 Проверено редакцией
Городовой ру
Водителей предупредили: 15 июня в Ленобласти перекроют федеральные трассы для ремонта
фото Городовой ру
Какие трассы перекроют в Ленобласти и на сколько

15 июня на главных федеральных трассах Ленинградской области введут ограничения движения из-за масштабного ремонта. Работы затронут сразу несколько магистралей — от «Колы» до «Скандинавии» и «Сортавалы». Водителям советуют закладывать больше времени на дорогу и следить за временными знаками.

Самые протяженные ограничения — на трассе Р-21 «Кола» с 12-го по 260-й километр. Там рабочие будут чистить дороги и уничтожать борщевик.

На М-10 «Россия» запланирован ремонт асфальта, замена ограждений и противоослепительных экранов. На А-181 «Скандинавия» — покраска разметки, кошение травы у обочин и уборка мусора.

Ремонтные работы пройдут также:

  • на трассе А-121 «Сортавала»;
  • на «Нарве»;
  • на Южном полукольце (А-120).

Там будут ремонтировать знаки, заделывать ямы, обновлять разметку, косить траву на обочинах и чистить асфальт.

Ограничения будут действовать в светлое время суток на участках проведения работ. Дорожные службы обещают минимизировать неудобства, но полностью избежать их не получится.

15 июня — не лучший день для дальних поездок по федеральным трассам Ленобласти. Если можете перенести поездку — переносите. Если нет — выезжайте раньше, будьте внимательны и запаситесь терпением. Ремонт дорог и борьба с борщевиком — дело нужное, но временные неудобства неизбежны.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Пулково запустят биометрию для рейсов по всей России.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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