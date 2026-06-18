Штамп в билете и бесплатный отель: что требовать у авиакомпании, если рейс задерживают

В последнее время ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Сегодня в московских аэропортах ввели временные ограничения. «Аэрофлот» уже меняет расписание. Часть самолетов ушла на запасные аэродромы.

В Пулково из-за ограничений на полёты в Москве тоже произошли задержки и отмены рейсов.

Если вы собирались лететь сегодня, первым делом проверьте статус рейса на сайте или в приложении. Не выезжайте из дома, не заглянув в онлайн-табло.

Сейчас задержки рейсов - это частое явление. В этом случае важно знать свои права.

Рейс задерживают: на что вы имеете право?

Многие стесняются просить помощи, но авиакомпания обязана вам помогать. Как рассказал "Городовому" адвокат Андрей Князев, это прописано в законе.

Вам обязаны организовать хранение багажа, предоставить комнаты матери и ребёнка для пассажиров с детьми до 7 лет.

Время ожидания считается от времени вылета, указанного в билете.

Через 2 часа: Вам должны дать прохладительные напитки. Также вы имеете право на два бесплатных звонка или письма по e-mail. Если вы с ребенком до 7 лет — вас обязаны пустить в комнату матери и ребенка.

Вам должны дать прохладительные напитки. Также вы имеете право на два бесплатных звонка или письма по e-mail. Если вы с ребенком до 7 лет — вас обязаны пустить в комнату матери и ребенка. Через 4 часа: Время обеда. Авиакомпания обязана покормить вас горячим. Дальше кормить должны каждые 6 часов днем и каждые 8 часов ночью.

Время обеда. Авиакомпания обязана покормить вас горячим. Дальше кормить должны каждые 6 часов днем и каждые 8 часов ночью. Через 6–8 часов: Если задержка долгая, вас должны отвезти в гостиницу. Днем — если ждете больше 8 часов, ночью — больше 6. Хранение багажа и трансфер до отеля — за счет компании.

А если я вообще не хочу лететь?

Если рейс сильно задержали, вы имеете право сдать билет и вернуть деньги.

Андрей Князев Адвокат "Дополнительно пассажира имеет правр отказаться от полёта. Такой отказ считается вынужденным, и перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета, даже если он был невозвратным", - говорит эксперт.

Про компенсации и штрафы

За каждый час ожидания можно потребовать штраф — 100 рублей. Сумма небольшая, но это ваше право.

Важный нюанс: штраф не заплатят, если самолет задержали ради безопасности (например, поломка). Но если это вина компании — пишите претензию. На это у вас есть 6 месяцев.

"Также пассажир имеет право потребовать возмещения убытков, которые пассажир понёс из-за задержки (например, сорвались заранее оплаченные экскурсии, пассажир опоздал на поезд и т. д.). К претензии нужно приложить копии документов, подтверждающих понесённые расходы", - отмечает адвокат.

Опоздали на пересадку?

Тут всё зависит от того, как вы покупали билеты:

Один билет на всё путешествие (единое бронирование): это забота авиакомпании. Вас должны бесплатно посадить на другой самолет и обеспечить едой и отелем на время ожидания. Разные билеты (купили отдельно): к сожалению, здесь вы рискуете сами. Если первый самолет опоздал, второй билет может просто «сгореть». Единственное спасение — заранее оформленная страховка.

"Исключение — если перед поездкой была оформлена страховка от задержки и отмены рейса. В этом случае страховая компания может возместить расходы на новый авиабилет и непредвиденные траты (питание, воду, звонки, ночлег в гостинице и трансфер), если это предусмотрено полисом", - говорит эксперт.

Как не остаться ни с чем: 3 совета

Чтобы потом доказать свою правоту, делайте следующее:

Поставьте штамп. Найдите представителя авиакомпании или стойку информации. Попросите поставить на посадочный талон отметку о задержке рейса. Это главное доказательство.

Найдите представителя авиакомпании или стойку информации. Попросите поставить на посадочный талон отметку о задержке рейса. Это главное доказательство. Собирайте чеки. Если вам не дали еду или воду и вы купили их сами — сохраните чеки. Потом их можно приложить к претензии для возврата денег.

Если вам не дали еду или воду и вы купили их сами — сохраните чеки. Потом их можно приложить к претензии для возврата денег. Фотографируйте. Сделайте фото табло, где видно, что рейс задержан. Лишним не будет.

Помните: вежливость — ваше оружие. Представители авиакомпании в такие дни тоже на взводе, но закон на вашей стороне. Спокойно требуйте то, что вам положено.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Пулково избавляет пассажиров от лишней суеты.