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Обед на табло и посадка «по улыбке»: Пулково избавляет пассажиров от лишней суеты

Опубликовано: 12 июня 2026 04:47
 Проверено редакцией
Обед на табло и посадка «по улыбке»: Пулково избавляет пассажиров от лишней суеты
Обед на табло и посадка «по улыбке»: Пулково избавляет пассажиров от лишней суеты
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Пулково запустило сервис для тех, кто не любит лишних вопросов.

Путешествия через петербургский аэропорт Пулково выходят на новый уровень комфорта. В июне здесь запустили сразу две полезные новинки.

Задержали рейс? Ищите информацию о еде на табло

Раньше при задержке рейса пассажирам приходилось бегать за представителями авиакомпаний, чтобы выяснить, положена ли им вода или обед. Теперь Пулково первым в стране автоматизировал этот процесс.

Если ваш вылет откладывается, информация о том, где и когда получить питание, появится прямо на табло в терминале. Позже эти данные добавят на сайт аэропорта и в чат-бот, пишет "Деловой Петербург".

Что важно знать пассажиру: по закону, если рейс задерживают на 2 часа, вам обязаны предложить прохладительные напитки и два бесплатных звонка.

Если ожидание затянулось на 4 часа — положено горячее питание. Теперь всё это будет прозрачно: аэропорт сам напомнит вам о ваших правах через экраны.

Вместо паспорта — улыбка: биометрия на рейсах «Аэрофлота»

«Аэрофлот» масштабировал систему распознавания лиц на все внутренние рейсы из Петербурга. Теперь пройти путь от входа в аэропорт до кресла в самолете можно без бесконечного предъявления паспорта и билета.

Специальные терминалы «узнают» вас в лицо. Это позволяет самостоятельно зарегистрироваться, пройти в «чистую» зону и зайти в самолет на гейте.

А это безопасно?

Многие переживают за свои данные. В авиакомпании поясняют: фотографии не хранятся в базе аэропорта или перевозчика.

Всё проходит через государственную Единую биометрическую систему (ЕБС) в зашифрованном виде. Это даже надежнее, чем бумажный паспорт, который можно потерять.

Как начать пользоваться новыми фишками?

Чтобы летать «по лицу», нужно сделать два простых шага:

  1. Заранее сдать биометрию в отделении банка или через приложение «Госуслуги Биометрия».
  2. При покупке билета (или позже в личном кабинете) дать согласие на использование этих данных.

Ранее «Городовой» рассказывал, как реконструируют Пулково.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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