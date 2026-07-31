10 300 за ночь и пустые коридоры: почему отели Петербурга дорожают, но теряют деньги

Турист уже не хочет платить огромные деньги за проживание.

Отели Петербурга столкнулись с интересным парадоксом: цены на номера растут, а вот реальные доходы гостиниц начали падать. Если в 2025 году рынок бурно рос, то в 2026-м ситуация изменилась.

Цены выше — денег меньше

За первые полгода 2026-го средний чек за ночь в питерском отеле поднялся до 10,3 тысячи рублей. Это на 8% дороже, чем прошлым летом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Hotel Advisors.

Казалось бы, отельеры должны радоваться, но выручка при этом просела на 1%.

Причина проста: люди не готовы платить такие деньги. Отели задрали планку, и туристы начали искать варианты подешевле. В итоге номера пустуют, и даже высокие цены не спасают общую кассу.

Эконом-класс в зоне риска

Сильнее всего подорожал самый доступный сегмент. Цены в эконом-отелях подскочили сразу на 17%. Это ударило по самому массовому туристу. Теперь загрузка в таких гостиницах едва превышает 50%.

Интересно, что «люкс» чувствует себя лучше всех. Богатые туристы меньше реагируют на рост цен, и в дорогих отелях Петербурга постояльцев даже стало чуть больше.

Квартиры и апарты наступают на пятки

Почему отели теряют клиентов? Петербург — столица апарт-отелей и посуточной аренды квартир.

Сейчас туристу проще снять уютную студию с кухней, чем переплачивать за стандартный номер в гостинице без лишних удобств.

Альтернативное жилье дает больше свободы: можно готовить самим, нет строгих правил заезда, а цена часто в полтора-два раза ниже.

В условиях, когда бюджет на отпуск ограничен, выбор становится очевидным.

Что будет дальше?

Эксперты дают неутешительный прогноз: до конца 2026 года средняя загрузка отелей может упасть до 61%. Это серьезный сигнал для рынка.

Петербург остается желанным городом для поездок, но теперь турист стал хитрее и требовательнее. Переплачивать «просто за вывеску» больше никто не хочет.

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