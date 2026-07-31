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Горькая ошибка: чего нельзя делать с волосами после окрашивания, чтобы цвет не «облез» за неделю – советы стилистов

Опубликовано: 31 июля 2026 11:07
 Проверено редакцией
Горькая ошибка: чего нельзя делать с волосами после окрашивания, чтобы цвет не «облез» за неделю – советы стилистов
Горькая ошибка: чего нельзя делать с волосами после окрашивания, чтобы цвет не «облез» за неделю – советы стилистов
Городовой ру
Лайфхаки от топовых стилистов

Каждая женщина после окрашивания или тонирования стремится сохранить стойкость и насыщенность цвета волос. Однако часто уже через несколько недель локоны теряют свой первоначальный блеск.

Что происходит после окрашивания?

После процедуры окрашивания кутикула волос остается частично приоткрытой, что делает волосы уязвимыми к быстрому вымыванию цвета при некорректном уходе. Краситель насыщает волос искусственным пигментом, для фиксации которого необходимо "запечатать" кутикулу.

Основная ошибка

Использование обычного шампуня после окрашивания является серьезной ошибкой. Такие шампуни могут содержать агрессивные ПАВ, которые способствуют еще большему раскрытию кутикулы и, как следствие, потере пигмента. Вместе с красителем вымываются и все питательные компоненты, что приводит к быстрому ослаблению и пористости волос.

Стабилизатор

Непосредственно после процедуры окрашивания рекомендуется использовать шампунь-стабилизатор с кислым pH. Это необходимо для стабилизации цвета и надежной фиксации пигмента в структуре волоса.

Этот шампунь способствует предотвращению ломкости, придавая волосам блеск и улучшая их внешний вид. После применения шампуня рекомендуется использовать бальзам-стабилизатор.

Выбор шампуня

Для окрашенных волос следует применять специализированные шампуни. Еженедельно рекомендуется использовать бустеры для сохранения цвета, пишут стилисты Дзен-канала «Женщинам о КРАСОТЕ».

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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