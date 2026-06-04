Не раньше 2030 года: знаменитые «Пять стаканов» Пулково реконструируют в самую последнюю очередь

Аэропорт сделают более компактным.

Знаменитый терминал «Пулково-1», который в народе называют «пять стаканов», ждёт большая стройка. Изначально планировали расширять его с двух сторон, но концепция изменилась.

"ДП" на полях ПМЭФ поговорил об этом с гендиректором "Воздушных ворот Северной столицы" Леонидом Сергеевым.

Аэропорт хотят сделать максимально компактным. Пассажирам не придётся наматывать километры по коридорам. Сейчас проект проверяют в специальных институтах. Если всё подтвердят, через 3–4 месяца город подпишет новые документы, и дело пойдёт.

Старый облик — новая начинка

Хорошая новость для любителей истории: сносить легендарные «стаканы», построенные ещё в 1973 году, не будут. Гендиректор Пулково Леонид Сергеев считает их символом города. Здание сохранят, но полностью обновят внутри.

Площадь терминала вырастет гигантски: с 15 тысяч «квадратов» до 50 тысяч. А пропускная способность подскочит в два раза — с 11 до 22 миллионов человек в год.

Аэропорт для людей, а не для атлетов

Главная фишка нового проекта — удобство. Пулково станет двухуровневым: на одном этаже только вылет, на другом — только прилёт. Это избавит от суеты и путаницы.

Особое внимание уделят тем, кому трудно передвигаться. В планах на 20 лет вперёд — сделать так, чтобы пожилые люди, родители с колясками и маломобильные пассажиры не бегали по лестницам и эскалаторам.

Вся инфраструктура будет максимально «плоской» и доступной.

Сначала — новое, потом — старое

План такой:

Сначала построят отдельное новое здание. Первое время оно будет принимать внутренние рейсы, а потом станет международным терминалом. Только после этого, не раньше 2030 года, возьмутся за реконструкцию самих «стаканов».

Сколько это стоит и зачем это Петербургу?

Весь проект обойдётся примерно в 120 миллиардов рублей. Сумма огромная, но и задача стоит масштабная.

Пулково станет больше, современнее и удобнее, но при этом сохранит своё лицо. Ждём 2030 года, чтобы увидеть обновлённую легенду в деле.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Пулково запустили вылеты по биометрии.