Не раньше 2030 года: знаменитые «Пять стаканов» Пулково реконструируют в самую последнюю очередь
Знаменитый терминал «Пулково-1», который в народе называют «пять стаканов», ждёт большая стройка. Изначально планировали расширять его с двух сторон, но концепция изменилась.
"ДП" на полях ПМЭФ поговорил об этом с гендиректором "Воздушных ворот Северной столицы" Леонидом Сергеевым.
Аэропорт хотят сделать максимально компактным. Пассажирам не придётся наматывать километры по коридорам. Сейчас проект проверяют в специальных институтах. Если всё подтвердят, через 3–4 месяца город подпишет новые документы, и дело пойдёт.
Старый облик — новая начинка
Хорошая новость для любителей истории: сносить легендарные «стаканы», построенные ещё в 1973 году, не будут. Гендиректор Пулково Леонид Сергеев считает их символом города. Здание сохранят, но полностью обновят внутри.
Площадь терминала вырастет гигантски: с 15 тысяч «квадратов» до 50 тысяч. А пропускная способность подскочит в два раза — с 11 до 22 миллионов человек в год.
Аэропорт для людей, а не для атлетов
Главная фишка нового проекта — удобство. Пулково станет двухуровневым: на одном этаже только вылет, на другом — только прилёт. Это избавит от суеты и путаницы.
Особое внимание уделят тем, кому трудно передвигаться. В планах на 20 лет вперёд — сделать так, чтобы пожилые люди, родители с колясками и маломобильные пассажиры не бегали по лестницам и эскалаторам.
Вся инфраструктура будет максимально «плоской» и доступной.
Сначала — новое, потом — старое
План такой:
- Сначала построят отдельное новое здание.
- Первое время оно будет принимать внутренние рейсы, а потом станет международным терминалом.
- Только после этого, не раньше 2030 года, возьмутся за реконструкцию самих «стаканов».
Сколько это стоит и зачем это Петербургу?
Весь проект обойдётся примерно в 120 миллиардов рублей. Сумма огромная, но и задача стоит масштабная.
Пулково станет больше, современнее и удобнее, но при этом сохранит своё лицо. Ждём 2030 года, чтобы увидеть обновлённую легенду в деле.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Пулково запустили вылеты по биометрии.