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Яблони не болеют три года: одно средство под корень — и они зелёные до самых заморозков

Опубликовано: 21 июля 2026 03:04
 Проверено редакцией
Яблони не болеют три года: одно средство под корень — и они зелёные до самых заморозков
Яблони не болеют три года: одно средство под корень — и они зелёные до самых заморозков
Legion-Media
Калий и фосфор в июльской подкормке яблонь улучшают вкус плодов и укрепляют деревья перед зимой. Без азота и с обязательным поливом перед внесением удобрений.

Многие садоводы уделяют внимание весеннему уходу за яблонями, но летние подкормки не менее важны. Именно в июле деревья активно готовятся к зиме и завершают формирование плодов. Правильное питание в этот период влияет на вкус и размер яблок, а также на зимостойкость дерева. Отказ от летней подкормки может привести к снижению урожая и ослаблению растения перед холодами, делится агроном Ксения Давыдова.

Какие удобрения нужны в июле

В летний период яблоням требуются калий и фосфор. Эти элементы улучшают вкус плодов, повышают сахаристость и способствуют лучшему хранению урожая. Калий укрепляет ткани дерева, повышая устойчивость к засухе и морозам, а фосфор стимулирует корнеобразование и закладку цветочных почек для будущего сезона. Азот в это время исключают — он провоцирует рост листвы в ущерб плодам и ослабляет дерево перед зимой.

Чем подкормить

Подойдут древесная зола, сульфат калия или готовые минеральные смеси для плодовых деревьев с пометкой «осеннее» или «для плодоношения». Золу рассыпают по приствольному кругу и заделывают в почву. Минеральные удобрения разводят в воде согласно инструкции и выливают под корень. Важно выбирать составы с минимальным содержанием азота.

Как правильно вносить:

  • Перед подкормкой землю вокруг дерева обильно поливают, чтобы защитить корни от ожогов и улучшить усвоение питательных веществ.
  • Удобрение равномерно распределяют по приствольному кругу или выливают в жидком виде.
  • После внесения почву слегка рыхлят.

Личный опыт автора

В прошлом году я не придала значения летней подкормке яблонь — казалось, что весенней достаточно. К осени яблоки были мелкими и пресными, а одно дерево подмерзло зимой. В этом сезоне вовремя внесла золу и сульфат калия — плоды растут крупными, а деревья чувствуют себя отлично.

Вывод

Калий и фосфор в июле улучшают вкус яблок и укрепляют деревья перед зимой. Своевременная подкормка без азота помогает получить крупные сладкие плоды и сохранить яблони здоровыми.

Ранее мы рассказывали, какое аптечное средство помогает от фитофторы на томатах.

Автор:
Евгения Сухова
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