Яблони не болеют три года: одно средство под корень — и они зелёные до самых заморозков

Многие садоводы уделяют внимание весеннему уходу за яблонями, но летние подкормки не менее важны. Именно в июле деревья активно готовятся к зиме и завершают формирование плодов. Правильное питание в этот период влияет на вкус и размер яблок, а также на зимостойкость дерева. Отказ от летней подкормки может привести к снижению урожая и ослаблению растения перед холодами, делится агроном Ксения Давыдова.
Какие удобрения нужны в июле
В летний период яблоням требуются калий и фосфор. Эти элементы улучшают вкус плодов, повышают сахаристость и способствуют лучшему хранению урожая. Калий укрепляет ткани дерева, повышая устойчивость к засухе и морозам, а фосфор стимулирует корнеобразование и закладку цветочных почек для будущего сезона. Азот в это время исключают — он провоцирует рост листвы в ущерб плодам и ослабляет дерево перед зимой.
Чем подкормить
Подойдут древесная зола, сульфат калия или готовые минеральные смеси для плодовых деревьев с пометкой «осеннее» или «для плодоношения». Золу рассыпают по приствольному кругу и заделывают в почву. Минеральные удобрения разводят в воде согласно инструкции и выливают под корень. Важно выбирать составы с минимальным содержанием азота.
Как правильно вносить:
- Перед подкормкой землю вокруг дерева обильно поливают, чтобы защитить корни от ожогов и улучшить усвоение питательных веществ.
- Удобрение равномерно распределяют по приствольному кругу или выливают в жидком виде.
- После внесения почву слегка рыхлят.
Личный опыт автора
В прошлом году я не придала значения летней подкормке яблонь — казалось, что весенней достаточно. К осени яблоки были мелкими и пресными, а одно дерево подмерзло зимой. В этом сезоне вовремя внесла золу и сульфат калия — плоды растут крупными, а деревья чувствуют себя отлично.
Вывод
Калий и фосфор в июле улучшают вкус яблок и укрепляют деревья перед зимой. Своевременная подкормка без азота помогает получить крупные сладкие плоды и сохранить яблони здоровыми.
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