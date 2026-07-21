Замочила раз в год в "волшебном" растворе – и кухонные полотенца белее снега на Эльбрусе: всю грязь и жир как ливнем смоет

Кухонные полотенца являются неотъемлемым элементом любого дома. Для каждой хозяйки важно поддерживать текстиль в чистом и свежем состоянии.
Тем не менее, на кухне поддержание безупречного вида полотенец представляет собой особую сложность. Даже при ежедневной смене, появление пятен и загрязнений неизбежно. Со временем ткань утрачивает свою белизну, и даже интенсивная стирка не позволяет восстановить её исходное состояние.
Эффективное решение для стирки полотенец предлагает автор блога «Хозяйка уюта». Одно замачивание в год обеспечивает впечатляющий результат — пятна удаляются полностью.
Приготовление раствора
Нет необходимости использовать дорогостоящие порошки и отбеливатели.
Необходимые компоненты:
- Вода — 5 л;
- стиральный порошок — 3 ст. л.;
- отбеливатель — 2 ст. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.
Инструкция по применению
Воду следует налить в большую кастрюлю и довести до кипения. После закипания воды нужно добавить порошок, отбеливатель и подсолнечное масло.
Затем аккуратно погрузите все кухонные полотенца в кастрюлю, используя половник или шумовку. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на несколько часов.
Остывшие полотенца необходимо отжать и постирать в стиральной машине при температуре 60 градусов. Такой метод замачивания не повреждает ткань, сохраняя яркость рисунка на полотенцах.
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