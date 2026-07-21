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Замочила раз в год в "волшебном" растворе – и кухонные полотенца белее снега на Эльбрусе: всю грязь и жир как ливнем смоет

Опубликовано: 21 июля 2026 11:07
 Проверено редакцией
Замочила раз в год в "волшебном" растворе – и кухонные полотенца белее снега на Эльбрусе: всю грязь и жир как ливнем смоет
Замочила раз в год в "волшебном" растворе – и кухонные полотенца белее снега на Эльбрусе: всю грязь и жир как ливнем смоет
Городовой ру
Как отстирать кухонные полотенца

Кухонные полотенца являются неотъемлемым элементом любого дома. Для каждой хозяйки важно поддерживать текстиль в чистом и свежем состоянии.

Тем не менее, на кухне поддержание безупречного вида полотенец представляет собой особую сложность. Даже при ежедневной смене, появление пятен и загрязнений неизбежно. Со временем ткань утрачивает свою белизну, и даже интенсивная стирка не позволяет восстановить её исходное состояние.

Эффективное решение для стирки полотенец предлагает автор блога «Хозяйка уюта». Одно замачивание в год обеспечивает впечатляющий результат — пятна удаляются полностью.

Приготовление раствора

Нет необходимости использовать дорогостоящие порошки и отбеливатели.

Необходимые компоненты:

  • Вода — 5 л;
  • стиральный порошок — 3 ст. л.;
  • отбеливатель — 2 ст. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.

Инструкция по применению

Воду следует налить в большую кастрюлю и довести до кипения. После закипания воды нужно добавить порошок, отбеливатель и подсолнечное масло.

Затем аккуратно погрузите все кухонные полотенца в кастрюлю, используя половник или шумовку. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на несколько часов.

Остывшие полотенца необходимо отжать и постирать в стиральной машине при температуре 60 градусов. Такой метод замачивания не повреждает ткань, сохраняя яркость рисунка на полотенцах.

Ранее мы рассказали, как быстро отмыть унитаз.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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