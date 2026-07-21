Бензин, свет и порядок в поселках: Дрозденко ответил на то, что наболело у жителей Ленобласти

Губернатор Александр Дрозденко провел очередную «прямую линию». Общение получилось насыщенным: жители накидали целую гору вопросов — от цен на бензин до порядка в поселках.
Топливный вопрос: канистры снова в деле
Многих волновала ситуация на заправках. Были перебои, лимиты. Губернатор успокоил: ситуация выравнивается. Поставщики увеличивают объемы, запасы топлива пополняются.
Сейчас на большинстве АЗС ограничения сняты. Власти обещают и дальше держать руку на пульсе, чтобы ценники и наличие бензина не преподносили сюрпризов.
Уроки урагана: закупка генераторов
Недавний разгул стихии в Ленобласти показал слабые места. Когда из-за ветра рвутся провода, социальные объекты — больницы, интернаты, школы — не должны оставаться без света.
Решение принято: область закупит крупную партию мощных генераторов. Это будет масштабная программа. Цель простая — чтобы даже в самый сильный шторм в важных учреждениях была энергия.
Справедливость для медиков из Соснового Бора
В Сосновом Бору есть федеральные медицинские учреждения (например, ЦМСЧ №38), которые формально не подчиняются области.
Из-за этого врачи там часто «пролетали» мимо региональных выплат и льгот. Дрозденко поручил это исправить. Теперь программы поддержки хотят расширить и на таких медиков.
Это важно, чтобы хорошие специалисты не уезжали из города, а работали там, где они нужны.
Порядок в Янино: рейды и чистота
Жители Янино пожаловались на беспорядок. Грязь на остановках, перевернутые мусорки и шум — люди связывают это с местами массового проживания кочевых народов.
Губернатор пообещал, что в поселке пройдут профилактические рейды. Комитет по правопорядку проверит документы и соблюдение законов.
Губернатор подчеркнул: «вольных цыган» нужно приучать к нормальному образу жизни и уважению к соседям.
Дрозденко признался, что сам регулярно читает комментарии в своих соцсетях. Он не просто ждет отчетов от замов, а смотрит, что пишут реальные люди.
Все вопросы, которые прозвучали на прямой линии, не уйдут «в стол». Список принятых решений скоро опубликуют в группе губернатора «ВКонтакте».
Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург провел большую генеральную уборку.