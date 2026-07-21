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31 тонна шин и 54 куба речного мусора: Петербург провел большую генеральную уборку

Опубликовано: 21 июля 2026 01:33
 Проверено редакцией
31 тонна шин и 54 куба речного мусора: Петербург провел большую генеральную уборку
31 тонна шин и 54 куба речного мусора: Петербург провел большую генеральную уборку
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
За неделю собрано и отправлено на утилизацию 38,6 тонны отходов.

Эко-служба на связи: 432 звонка за неделю

Городские службы не скучали. Всего за семь дней петербуржцы пожаловались на экологические проблемы более 400 раз.

В основном это были звонки о подозрительных пятнах на воде или разбитых градусниках.

Специалисты «Экостроя» выезжали на вызовы 19 раз. Больше половины случаев — это проблемы с ртутью. Также они собрали 320 кг нефтепродуктов, пишет "Петербургский дневник".

Генеральная уборка в реках

На воде работала служба «Пиларн». Они патрулировали Неву и каналы. У причала «Медный всадник» и в Дудергофском канале воду пришлось чистить специальной активной пеной — она «съедает» масляную пленку.

Кроме того, из городских рек выловили 54 кубометра мусора. Чтобы вы понимали: это примерно пять-шесть полностью загруженных мусоровозов.

Куда ушли 38 тонн отходов?

Петербуржцы стали гораздо осознаннее. За неделю через систему эко-пунктов сдали почти 39 тонн опасного мусора.

  • Лидеры списка — старые покрышки (31 тонна). Их нельзя просто бросать на свалку, они разлагаются сотни лет.
  • Опасные мелочи: 2,4 тонны батареек и почти тонна ламп.
  • Лекарства: Сдали 356 кг просроченных таблеток. Это очень важно, ведь если выбрасывать их в унитаз, химия попадает в общую воду.

Полезно знать: Сдать батарейки, лампы и даже старый монитор можно в специальные оранжевые эко-терминалы или крупные эко-пункты. Это бесплатно.

Конная полиция: красиво и эффективно

В Ленинградской области запустили необычный проект — конную экомилицию. Это не просто для красоты.

Инспектором стала профессиональный коннозаводчик Амина Любицкая на своих ахалтекинских лошадях. Эти кони очень выносливые и быстрые.

Почему лошади — это круто:

  1. Обзор. Всадник сидит высоко и видит дальше, чем пеший патруль. Заметить дым от костра или скрытую свалку в кустах гораздо проще.
  2. Проходимость. Там, где застрянет машина, конь пройдет легко и тихо.
  3. Дружелюбие. Туристы охотнее общаются с инспекторами на лошадях. Люди не пугаются, а подходят расспросить, и в этот момент им легче объяснить правила поведения в лесу.

Ранее «Городовой» рассказывал, зачем петербургским скульптурам измеряют глубину трещин.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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