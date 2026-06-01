Улыбка вместо паспорта: из Пулково вылетел первый рейс по биометрии

Первый "биометрический" рейс отправился в 0.40 сегодня.

В России наступило «будущее». 1 июня из петербургского аэропорта Пулково вылетел первый в истории страны рейс, где пассажиры проходили на борт по лицу.

Самолет отправился в Москву, а его пассажиры вместо документов просто смотрели в камеру.

Где это работает?

Пока систему запустили в двух главных аэропортах страны: Пулково (Санкт-Петербург) и Шереметьево (Москва), пишет РИА Новости. Это официальный старт большого эксперимента.

Теперь ваше лицо — это полноценный пропуск на рейс. Технология работает на базе государственной системы (ЕБС), так что всё официально и под контролем государства.

Как попасть в систему?

Процедура простая и разовая. Вам нужно один раз «сдать лицо». Сделать это можно тремя способами:

В отделениях банка ВТБ. В любом МФЦ. Прямо в аэропорту в залах регистрации.

Всё оформление занимает от силы 10 минут. После этого нужно зайти в личный кабинет «Аэрофлота», дать согласие на использование данных и привязать их к билету.

Ваша цифровая копия будет действовать пять лет — в это время паспорт на посадке можно не доставать.

Это обязательно?

Нет, никто не заставляет вас сканировать лицо. Это абсолютно добровольно. Обычные очереди с бумажными паспортами никуда не делись.

Но те, кто решит попробовать, пройдут все проверки в разы быстрее. Система распознает человека мгновенно, даже если он немного изменился или надел очки.

Зачем это нужно?

Главная цель — убрать очереди. Сейчас биометрия внедряется на внутренних рейсах. В будущем планируется сделать «бесшовный» проход: вы заходите в аэропорт и идете до самого кресла в самолете, ни разу не вынимая документы из кармана.

Безопасность и нюансы

Многих пугает вопрос слежки, но разработчики уверяют: данные хранятся в зашифрованном виде. Камера видит не просто картинку, а сложный математический код.

К тому же, обмануть систему с помощью фото или маски не получится — современные сканеры понимают, что перед ними живой человек.

Ранее «Городовой» рассказывал, как меняется расписание в Пулково.