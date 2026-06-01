Улыбка вместо паспорта: из Пулково вылетел первый рейс по биометрии
В России наступило «будущее». 1 июня из петербургского аэропорта Пулково вылетел первый в истории страны рейс, где пассажиры проходили на борт по лицу.
Самолет отправился в Москву, а его пассажиры вместо документов просто смотрели в камеру.
Где это работает?
Пока систему запустили в двух главных аэропортах страны: Пулково (Санкт-Петербург) и Шереметьево (Москва), пишет РИА Новости. Это официальный старт большого эксперимента.
Теперь ваше лицо — это полноценный пропуск на рейс. Технология работает на базе государственной системы (ЕБС), так что всё официально и под контролем государства.
Как попасть в систему?
Процедура простая и разовая. Вам нужно один раз «сдать лицо». Сделать это можно тремя способами:
- В отделениях банка ВТБ.
- В любом МФЦ.
- Прямо в аэропорту в залах регистрации.
Всё оформление занимает от силы 10 минут. После этого нужно зайти в личный кабинет «Аэрофлота», дать согласие на использование данных и привязать их к билету.
Ваша цифровая копия будет действовать пять лет — в это время паспорт на посадке можно не доставать.
Это обязательно?
Нет, никто не заставляет вас сканировать лицо. Это абсолютно добровольно. Обычные очереди с бумажными паспортами никуда не делись.
Но те, кто решит попробовать, пройдут все проверки в разы быстрее. Система распознает человека мгновенно, даже если он немного изменился или надел очки.
Зачем это нужно?
Главная цель — убрать очереди. Сейчас биометрия внедряется на внутренних рейсах. В будущем планируется сделать «бесшовный» проход: вы заходите в аэропорт и идете до самого кресла в самолете, ни разу не вынимая документы из кармана.
Безопасность и нюансы
Многих пугает вопрос слежки, но разработчики уверяют: данные хранятся в зашифрованном виде. Камера видит не просто картинку, а сложный математический код.
К тому же, обмануть систему с помощью фото или маски не получится — современные сканеры понимают, что перед ними живой человек.
