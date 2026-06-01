Городовой / Полезное / Почему любовь – это мука: Омар Хайм ёмко ответил на этот вопрос еще 1000 лет назад
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
12 килограммов счастья и две няни в придачу: в Петербурге четыре близняшки отправились домой на новом автомобиле Новости Петербурга
Не пирог, а настоящий царь стола: без замеса теста — проще и вкуснее не бывает Полезное
Золото на плечах Адамова и 5 миллионов сверху за «неликвид»: история самого странного и прибыльного провала «Зенита» Новости Петербурга
Сквозь потолок к солнцу: мексиканская агава-гигант «выпросила» у Петербурга долгожданное тепло Новости Петербурга
Жизнь без дефицита: Москва обошела Петербург по доступности жизни для семей Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Почему любовь – это мука: Омар Хайм ёмко ответил на этот вопрос еще 1000 лет назад

Опубликовано: 1 июня 2026 11:04
Автор:
Анастасия Чувакова
 Проверено редакцией
Почему любовь – это мука: Омар Хайм ёмко ответил на этот вопрос еще 1000 лет назад
Почему любовь – это мука: Омар Хайм ёмко ответил на этот вопрос еще 1000 лет назад
Городовой ру
Мудрые слова великого поэта

Персидский философ, математик и поэт Омар Хайям лаконично и точно охарактеризовал развитие межличностных отношений в паре.

Любовь вначале — ласкова всегда. В воспоминаньях — ласкова всегда. А любишь — боль! И с жадностью друг друга Терзаем мы и мучаем всегда...

В этих строках Хайям демонстрирует изменение чувств с течением времени. Мудрец акцентирует внимание на том, что любовь зарождается из нежности и радости. На начальных этапах влюбленности партнеры обмениваются заботой, счастьем и теплом.

Однако по мере углубления чувств любовь нередко сопряжена со страданиями. Хайям упоминает о боли, когда люди начинают «терзать и мучить друг друга». Это может быть обусловлено ревностью, сомнениями или попытками изменить партнера, адаптировав его под собственные потребности. Таким образом, возникает парадокс: стремление к близости превращается в болезненное желание контроля.

Завершающая строка рубаи служит напоминанием о том, что, несмотря на пережитую боль, воспоминания о любви сохраняют свою нежность. Прошедшая любовь приобретает светлые оттенки, и, оглядываясь назад, мы сохраняем в памяти лучшие моменты.

Истинная любовь представляет собой не только источник радости, но и совокупность уроков, усваиваемых нами, в том числе через испытания.

Ранее мы рассказали, почему нельзя рассказывать друзьям о своих проблемах.

Полезное