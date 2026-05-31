Минералка, сосны и ОМС: как отдохнуть в санаториях под Петербургом, не потратив ни рубля

Эксперт назвал несколько мест, где можно отдохнуть.

Многие думают, что санаторий — это дорого или только для пенсионеров. На самом деле в Петербурге и Ленобласти полно отличных мест, где можно поправить здоровье.

Большая часть крутых лечебниц сосредоточена в Курортном районе: здесь и залив рядом, и воздух чистейший.

Как поехать бесплатно?

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала "Городовому" три проверенных пути, о которых не все знают:

По полису ОМС. Если вы перенесли тяжёлую болезнь или операцию, вам положена реабилитация. Это право есть у каждого гражданина РФ. Нужно просто обсудить это со своим лечащим врачом. Через Социальный фонд. Этот вариант для льготников. Если у вас есть право на господдержку, идите в Соцфонд и уточняйте очередь на путёвку. Для детей. Бесплатную путёвку ребёнку можно оформить через обычную районную поликлинику. Педиатр подскажет, какие документы собрать.

Куда именно поехать?

Разберём самые популярные места, у каждого из которых своя «фишка».

«Балтийский берег» Универсальный вариант.

"Что касается таких самых популярных, то здесь можно отметить санаторий "Балтийский Берег" — это санатории с большим количеством профилей. У них есть современный корпус лечебный, также есть бассейн. Здесь в целом можно очень хорошо отдохнуть и подлечиться", - говорит эксперт.

«Дюны» и «Детские дюны» Это два разных учреждения в Сестрорецке.

Взрослые «Дюны» — это мощная база для тех, кто восстанавливается после травм или операций на суставах и позвоночнике. Если нужно «встать на ноги» в прямом смысле слова — вам сюда.

«Детские дюны» специализируются на проблемах с сердцем (кардиология) и животом (гастроэнтерология).

«Сестрорецкий курорт» Один из самых старых и уважаемых санаториев.

Наталья Ансталь Туризм "Это один из самых взрослых, так скажем, санаториев, который есть на территории Ленинградской области. Если ищете грязевые ванны всевозможные, здесь как раз собственная лечебная грязь. Также есть минеральные воды, но профиль у него не широкий, там буквально до пяти, если не ошибаюсь, профилей", - отмечает Наталья Ансталь.

Почему стоит ехать именно в Ленобласть?

Главный плюс наших санаториев — климат. Хвойные леса Курортного района выделяют фитонциды, которые полезны для легких и нервной системы. Даже простая прогулка вдоль залива здесь работает как лекарство.

В большинстве санаториев сейчас кормят по системе «меню-заказ» или «шведский стол» (диетический). Это не «больничная каша», а вполне приличная и полезная еда.

