Почему нельзя кататься на слонах в Таиланде - пора забыть про эти экскурсии: о причинах никто не задумывается
Во время отдыха в Таиланде большой популярностью у туристов пользуются экскурсии со слонами. Они встречаются буквально на каждом шагу. Дешевая стоимость привлекает путешественников со всего мира, но большинство людей не задумывается, что стоит за этим популярным аттракционом. Почему следует отказаться от экскурсий на слонах?
Жестокое обращение с животными
При приобретении билета на экскурсию со слонами туристы поддерживают жестокий бизнес. Приучать животных к катанию людей бизнесмены начинают еще с детства, при этом чаще всего просто отбирают детенышей в природе у матерей. Слоны очень умные, но приучить их без мучительной дрессировки точно не получится.
Во время дрессировки их могут обижать, переставать кормить, что со временем приведет к полному послушанию из-за страха. Управлять слоном во время поездки получается только с помощью палок с железными крюками.
Опасность для туристов
Слоны из-за такого плохого отношения подвергаются сильному стрессу, поэтому сложно предугадать поведение животного в той или иной ситуации. Они могут внезапно стать агрессивными и неуправляемыми, из-за чего сбросят туриста со своей спины. В лучшем случае путешественник отделается ушибами.
Что делать, если хочется увидеть слонов
"Все это не значит, что ответственному туристу в Таиланде нельзя пообщаться со слонами. В стране есть заповедники, где к животным относятся бережно: их не заставляют катать людей и не нагружают тяжелой работой. Зато в таких парках можно покормить слона, помыть великана, поиграть и даже искупаться вместе с ним", - сообщает портал "Тонкости туризма".
Опыт автора
"Во время посещения Таиланда всегда старательно избегаю экскурсий, где можно кататься на слонах. Иногда бизнесмены предлагают их практически даром, но я считаю, что это не повод соглашаться", - рассказала Полина Аксенова.
