Всего 200 г творога — и целая гора ароматной домашней выпечки готова: крендельки с аппетитной корочкой
Они получаются невероятно вкусными: сверху — аппетитная хрустящая корочка, а внутри — нежный воздушный мякиш. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".
Ингредиенты:
- творог — 200 г,
- сметана — 1 ст. л.,
- мука — 300-350 г,
- разрыхлитель — 1 ч. л.,
- сахар — 3 ст. л.,
- ванилин — 1 пачка,
- растительное масло — 2 ст. л.,
- соль — 1/3 ч. л.,
- яйца — 2 шт.
Приготовление
В миску просеиваю 300 г муки, добавляю разрыхлитель и перемешиваю. В отдельную глубокую миску выкладываю творог и добавляю сметану. Затем всыпаю сахар, соль и ванилин, разбиваю яйца и вливаю растительное масло.
Всё хорошо перемешиваю. По желанию массу можно пробить блендером — тесто получится ещё более нежным. Постепенно добавляю муку с разрыхлителем и замешиваю мягкое тесто.
Количество муки может немного отличаться — всё зависит от влажности творога и размера яиц. Тесто должно получиться приятным в работе и не липнуть к рукам.
Готовое тесто делю на небольшие кусочки примерно по 40-50 г. Из каждого кусочка раскатываю жгутик. Теперь скручиваю его с двух сторон к центру — получается красивый фигурный крендель. Так формирую все заготовки.
В отдельной миске смешиваю обычный сахар и ванильный сахар. Каждый крендель одной стороной окунаю в сахарную смесь. Выкладываю заготовки на противень, застеленный бумагой для выпечки.
Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20-25 минут до красивой золотистой корочки. Готовым кренделям даю немного остыть и подаю к чаю или кофе.
Примерное время приготовления: 40 минут
Личный опыт
Я иногда добавляю в тесто немного лимонной цедры — так вкус получается насыщеннее. Также сверху посыпаю крендельки кондитерским маком.
