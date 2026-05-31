Городовой / Полезное / Всего 200 г творога — и целая гора ароматной домашней выпечки готова: крендельки с аппетитной корочкой
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
Тельцам - знакомство, Стрельцам - откровенный разговор: любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2026 года Полезное
15 минут времени – и весь ряд томатов подвязан: дедовская методика, которая подходит для любого сорта Полезное
Поездка превратится в ад: кому не подойдет отдых в ОАЭ - названы четыре категории туристов Полезное
Лучше бархатцев: посадили под яблоней пяток кустиков — муравьи с тлей на пушечный выстрел не подойдут Полезное
Лучше любого навоза: горсть в лунку при посадке — плоды томатов и перцев будут громадные Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Всего 200 г творога — и целая гора ароматной домашней выпечки готова: крендельки с аппетитной корочкой

Опубликовано: 31 мая 2026 06:05
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Всего 200 г творога — и целая гора ароматной домашней выпечки готова: крендельки с аппетитной корочкой
Всего 200 г творога — и целая гора ароматной домашней выпечки готова: крендельки с аппетитной корочкой
Городовой ру
Когда в холодильнике остаётся немного творога, я всегда готовлю эти мягкие сахарные крендели.

Они получаются невероятно вкусными: сверху — аппетитная хрустящая корочка, а внутри — нежный воздушный мякиш. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".

Ингредиенты:

  • творог — 200 г,
  • сметана — 1 ст. л.,
  • мука — 300-350 г,
  • разрыхлитель — 1 ч. л.,
  • сахар — 3 ст. л.,
  • ванилин — 1 пачка,
  • растительное масло — 2 ст. л.,
  • соль — 1/3 ч. л.,
  • яйца — 2 шт.

Приготовление

В миску просеиваю 300 г муки, добавляю разрыхлитель и перемешиваю. В отдельную глубокую миску выкладываю творог и добавляю сметану. Затем всыпаю сахар, соль и ванилин, разбиваю яйца и вливаю растительное масло.

Всего 200 г творога — и целая гора ароматной домашней выпечки готова: крендельки с аппетитной корочкой - image 1
Всего 200 г творога — и целая гора ароматной домашней выпечки готова: крендельки с аппетитной корочкой - image 1

Всё хорошо перемешиваю. По желанию массу можно пробить блендером — тесто получится ещё более нежным. Постепенно добавляю муку с разрыхлителем и замешиваю мягкое тесто.

Количество муки может немного отличаться — всё зависит от влажности творога и размера яиц. Тесто должно получиться приятным в работе и не липнуть к рукам.

Готовое тесто делю на небольшие кусочки примерно по 40-50 г. Из каждого кусочка раскатываю жгутик. Теперь скручиваю его с двух сторон к центру — получается красивый фигурный крендель. Так формирую все заготовки.

В отдельной миске смешиваю обычный сахар и ванильный сахар. Каждый крендель одной стороной окунаю в сахарную смесь. Выкладываю заготовки на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20-25 минут до красивой золотистой корочки. Готовым кренделям даю немного остыть и подаю к чаю или кофе.

Примерное время приготовления: 40 минут

Личный опыт

Я иногда добавляю в тесто немного лимонной цедры — так вкус получается насыщеннее. Также сверху посыпаю крендельки кондитерским маком.

Ранее мы писали о том, как приготовить ужин с нежными кальмарами.

Полезное