Городовой / Полезное / Поездка превратится в ад: кому не подойдет отдых в ОАЭ - названы четыре категории туристов
Поездка превратится в ад: кому не подойдет отдых в ОАЭ - названы четыре категории туристов

Опубликовано: 30 мая 2026 23:16
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Для кого отдых в ОАЭ станет настоящим мучением

Туристы представляют отдых в ОАЭ роскошным, комфортным, но не всегда так получается. Некоторым путешественникам стоит держаться от страны подальше. Существует большая вероятность, что они разочаруются в этом месте. Кому не стоит сюда лететь?

Любителям экономить

Страна не предназначена для экономии, так как тут все очень дорого. Даже до пляжа придется добираться на такси, ведь до него не получится добраться пешком. Это касается и достопримечательностей. Здесь дорого все: жилье, рестораны, кафе, покупки в магазинах, такси, развлечения и т.д.

Поклонникам истории, старинных городов

Здесь практически нет исторических достопримечательностей, так как всем мечетям, башням, небоскребам, паркам не более 30 лет. В ОАЭ не возникнет чувства, которое ощущается в Египте, Турции и прочих древних странах.

Любителям дайвинга

Дно в большинстве случаев является голым, поэтому тут не увидеть той красоты, которая встречается в Красном море. Иногда в воде проплывают рыбы, но их совсем мало.

Людям, не переносящим жару

Температура воздуха здесь часто поднимается до +50 градусов, поэтому в ОАЭ будет тяжело тем, кто имеет проблемы со здоровьем. Ночью становится прохладнее, что приводит к резким перепадам температур.

Опыт автора

"Была в ОАЭ только один раз, но больше возвращаться сюда не хочу. Я плохо переношу сильную жару, поэтому чаще всего мне приходилось оставаться в номере отеля", - сообщила Полина Аксенова.

