Лучше бархатцев: посадили под яблоней пяток кустиков — муравьи с тлей на пушечный выстрел не подойдут
Бархатцы известны своими репеллентными свойствами, однако существуют менее распространенные растения, которые демонстрируют высокую эффективность в отпугивании вредителей. Размещение таких растений в приствольных кругах яблонь способствует предотвращению доступа муравьев и тли к деревьям.
Не растение, а золото
Одним из таких растений является мята болотная стелющаяся, также известная как пеннироял. Ее альтернативные названия, такие как мята блошиная или блошница, прямо указывают на ее инсектицидные свойства. Исторически это растение использовалось для борьбы с различными насекомыми-вредителями, включая блох, комаров и мух. Муравьи, способствующие распространению тли в саду, также эффективно отпугиваются этим растением.
Живой барьер
Это декоративное, ароматное и низкорослое растение лучше всего высаживать под плодовыми деревьями. Его колючие цветки с мускусно-мятным ароматом создают эффективный барьер для вредителей, защищая культурные растения.
Стебли мяты болотной достигают длины 15–30 см и успешно развиваются как на солнечных участках, так и в условиях тени деревьев.
Агротехника
Для высадки цветов в открытый грунт в мае, посев семян на рассаду нужно производить в конце марта – начале апреля.
Кустики нужно высаживать после окончания периода заморозков, соблюдая интервал в 50 см между растениями, в хорошо разрыхленную почву. Трех-четырех растений будет достаточно для одного яблоневого дерева. Мята будет активно разрастаться по всей приствольной зоне.
