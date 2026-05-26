Городовой / Полезное / Эстетичный метод борьбы с одуванчиками: посадили растение на участке – забьет все сорняки и дачу украсит
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
Мощный освежитель для дачного туалета: покидали ботву – и запах исчез, как по волшебству Полезное
Хрустящая корочка и море начинки: идеальный мясной пирог для всей семьи Полезное
Нейросеть против гидроциклов: где на пляжах Петербурга ставят 137 камер, умеющих считать людей Новости Петербурга
Без фур на КАД и парковки на Мойке: ПМЭФ перекраивает карту дорог Петербурга с 29 мая Новости Петербурга
Как правильно мыть изюм: три важных этапа, которые удалят воск и грязь за 5 минут Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Эстетичный метод борьбы с одуванчиками: посадили растение на участке – забьет все сорняки и дачу украсит

Опубликовано: 26 мая 2026 19:54
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Эстетичный метод борьбы с одуванчиками: посадили растение на участке – забьет все сорняки и дачу украсит
Эстетичный метод борьбы с одуванчиками: посадили растение на участке – забьет все сорняки и дачу украсит
Городовой ру
Как избавиться от одуванчиков

Одуванчики являются серьезной угрозой для многих культурных растений. Они представляют собой трудноискоренимые сорняки из-за развитой корневой системы. Однако существует эффективное решение, о котором рассказала агроном Ксения Давыдова.

Зелёный друг

Речь пойдет о растении хоста. Помимо своих декоративных качеств, она способствует подавлению роста одуванчиков.

Эффективность хосты обусловлена ее плотной листвой. Одуванчики нуждаются в солнечном свете, а раскидистые листья хосты препятствуют его проникновению. Этот многолетник также обладает мощной корневой системой, что не позволяет одуванчикам укорениться. Хоста активно потребляет питательные вещества и влагу, лишая сорняк необходимых ресурсов для развития.

Правила агротехники

Для достижения результата рекомендуется высаживать растения на расстоянии 30-50 см друг от друга. В случае уже разросшихся одуванчиков необходимо регулярно проводить прополку до тех пор, пока хосты не достигнут достаточного размера.

Надлежащий уход и правильная посадка способны эффективно решить возникающие проблемы с сорняками, минимизируя необходимость применения химических средств.

Ранее мы рассказали, что делать при появлении корневой поросли.

Полезное