Эстетичный метод борьбы с одуванчиками: посадили растение на участке – забьет все сорняки и дачу украсит
Одуванчики являются серьезной угрозой для многих культурных растений. Они представляют собой трудноискоренимые сорняки из-за развитой корневой системы. Однако существует эффективное решение, о котором рассказала агроном Ксения Давыдова.
Зелёный друг
Речь пойдет о растении хоста. Помимо своих декоративных качеств, она способствует подавлению роста одуванчиков.
Эффективность хосты обусловлена ее плотной листвой. Одуванчики нуждаются в солнечном свете, а раскидистые листья хосты препятствуют его проникновению. Этот многолетник также обладает мощной корневой системой, что не позволяет одуванчикам укорениться. Хоста активно потребляет питательные вещества и влагу, лишая сорняк необходимых ресурсов для развития.
Правила агротехники
Для достижения результата рекомендуется высаживать растения на расстоянии 30-50 см друг от друга. В случае уже разросшихся одуванчиков необходимо регулярно проводить прополку до тех пор, пока хосты не достигнут достаточного размера.
Надлежащий уход и правильная посадка способны эффективно решить возникающие проблемы с сорняками, минимизируя необходимость применения химических средств.
