От «зимнего» Haval до седана-гиганта: Петербург выбирает полный привод и локальную сборку

Опубликовано: 26 мая 2026 16:44
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Китайские бренды окончательно освоились, но и наши не сдаются.

Главным любимцем петербуржцев стал Haval Jolion. С начала года по апрель на дороги города выехало 1100 новых машин этой модели, пишет Росбалт.

Секрет успеха прост: машина понятная, есть полный привод, и она не боится наших зим.

На пятки ему наступает Tenet T7. Эту машину собирают в Калуге. По сути, это хорошо знакомый многим Chery Tiggo 7 Pro, но немного переделанный под наши реалии. В Петербурге за четыре месяца купили 1068 таких авто.

Весь топ-5 кроссоверов

Если смотреть на пятерку лидеров целиком, то список выглядит так:

  1. Haval Jolion — лидер и «народный» выбор.
  2. Tenet T7 — калужский «китаец».
  3. Belgee X50 — привет из Беларуси. Это копия популярного Geely Coolray, которую делают наши соседи.
  4. Haval M6 — еще один представитель китайского бренда.
  5. Lada Granta — старая добрая «Лада» все еще держится в топе за счет доступности.

Интересно, что из списка вылетел Tenet T4. В начале года он был четвертым, но сейчас интерес к нему поутих.

Вторая жизнь завода Toyota

Главная новость для петербуржцев — завод в Шушарах, где раньше делали японские машины, снова в деле. Теперь там будут выпускать Senat 900. Все документы уже готовы, сертификация пройдена.

Что это за зверь? Это огромный полноприводный седан. Его длина — больше 5 метров. Это машина для тех, кто любит комфорт и мощь.

Коротко о Senat 900:

  • Двигатель: мощный V6 на 326 «лошадок».
  • Габариты: настоящий лимузин, широкий и длинный.
  • Салон: будут версии как для большой семьи, так и «люкс» — с двумя раздельными креслами сзади для важных пассажиров.

Рынок перестроился. Раньше мы выбирали между «европейцами» и «японцами», а теперь голосуем рублем за локальное производство.

Большинство машин в топе либо собраны в России, либо в Беларуси. Это значит, что проблем с запчастями быть не должно, да и сервис найти проще.

