От пушечного залпа до турникета: в петербургской подземке «пришвартовались» редкие жетоны

Опубликовано: 26 мая 2026 14:27
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Жетоны уже поступили в кассы на всех станциях метрополитена.

Балтийскому заводу исполнилось 170 лет. Это то самое место, где строят самые мощные в мире атомные ледоколы.

В честь праздника в метро запустили специальный юбилейный жетон, сообщает 78.ru.

Первую монету торжественно опустили в турникет на новой станции «Горный институт». Это символично, ведь станция находится совсем рядом с самим заводом на Васильевском острове.

Где купить? Жетоны уже завезли в кассы на всех станциях метро. Если вы любите собирать такие вещи, стоит поторопиться, пока их не раскупили туристы и охотники за редкостями.

Пушка и праздник

Завод празднует с размахом. В день юбилея традиционный выстрел из пушки на Петропавловской крепости посвятили именно балтийцам. На самом предприятии тоже прошли награждения и концерты для рабочих.

«Подорожник» для моряков

Флотская тема на этом не закончилась. К 150-летию Университета имени адмирала Макарова (знаменитой «Макаровки») выпустили лимитированный «Подорожник».

  • Тираж: всего 25 тысяч штук.
  • Цена: 90 рублей.
  • Где искать: во всех кассах метро и киосках «Организатора перевозок».

Кстати, Макаровка — это главный вуз страны, который учит капитанов и инженеров для работы в Арктике. Так что карта получилась по-настоящему «морской».

