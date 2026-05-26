От пушечного залпа до турникета: в петербургской подземке «пришвартовались» редкие жетоны
Балтийскому заводу исполнилось 170 лет. Это то самое место, где строят самые мощные в мире атомные ледоколы.
В честь праздника в метро запустили специальный юбилейный жетон, сообщает 78.ru.
Первую монету торжественно опустили в турникет на новой станции «Горный институт». Это символично, ведь станция находится совсем рядом с самим заводом на Васильевском острове.
Где купить? Жетоны уже завезли в кассы на всех станциях метро. Если вы любите собирать такие вещи, стоит поторопиться, пока их не раскупили туристы и охотники за редкостями.
Пушка и праздник
Завод празднует с размахом. В день юбилея традиционный выстрел из пушки на Петропавловской крепости посвятили именно балтийцам. На самом предприятии тоже прошли награждения и концерты для рабочих.
«Подорожник» для моряков
Флотская тема на этом не закончилась. К 150-летию Университета имени адмирала Макарова (знаменитой «Макаровки») выпустили лимитированный «Подорожник».
- Тираж: всего 25 тысяч штук.
- Цена: 90 рублей.
- Где искать: во всех кассах метро и киосках «Организатора перевозок».
Кстати, Макаровка — это главный вуз страны, который учит капитанов и инженеров для работы в Арктике. Так что карта получилась по-настоящему «морской».
