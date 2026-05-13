История на пластике за 90 рублей: новый «Подорожник» не боится отключения интернета

Опубликовано: 13 мая 2026 10:25
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Новые проездные выпустили тиражом в 25 тысяч экземпляров.

Новый дизайн к юбилею

В Петербурге выходит новый лимитированный «Подорожник». Это уже вторая новинка за май. В этот раз выпуск посвятили важному событию: 220 лет назад между центром города и Кронштадтом начали регулярно ходить суда.

Карта выглядит стильно и выпущена небольшим тиражом — всего 25 тысяч штук, так что коллекционерам стоит поторопиться.

Где и когда искать?

Продажи стартуют утром 14 мая. Купить новинку можно:

  • В любой кассе метрополитена.
  • В официальных точках «Организатора перевозок».

Цена вопроса — 90 рублей (плюс стоимость поездок, которые вы на нее положите).

Кстати, буквально на днях, 10 мая, уже выходил другой редкий «Подорожник». Его посвятили 320-летию спуска первого корабля со стапелей Адмиралтейства.

Приложение будет работать без интернета

Главная техническая новость: приложение «Подорожник» попало в «белый список» Минцифры. Что это дает обычному пассажиру?

Теперь сервис будет доступен, даже если у вас закончились деньги на телефоне или пропал мобильный интернет. Вы сможете зайти в приложение, проверить баланс и пополнить его в любой критической ситуации.

Не только «Подорожник»

В этот же список «неубиваемых» сервисов добавили и приложение «Парковки Петербурга». Власти города подтвердили: проверка и пополнение счета теперь будут работать стабильно.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге выпустили лимитированные проездные карты «Подорожник» к 250-летию адмирала Петра Рикорда.

